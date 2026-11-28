باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته یازدهم بوندسلیگا آلمان تیم فوتبال بایرن مونیخ میهمان هامبورگ بود که این دیدار با تساوی بدون گل به پایان رسید.

یاشوا کیمیش در دقیقه ۴۴ با کارت قرمز مستقیم از بازی اخراج شد تا بایرنی‌ها یک نیمه با ۱۰ نفر بازی کنند.

باواریایی‌ها با این تساوی ۲۳ امتیازی شدند و در رده دوم جدول قرار دارند. آن‌ها امیدوارند دورتموند صدرنشین، فردا مقابل بایرلوکوزن برنده نباشد تا فاصله امتیازی ایجاد نشود.

نتایج سایر دیدار‌ها بدین شرح است:

ماینتس ۲ - ۱ یونیون برلین

پادربورن ۸ - ۱ شالکه

کلن ۵ - ۰ الفرسبرگ