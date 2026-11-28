باشگاه خبرنگاران جوان؛عرفانه نعمتیان - نخستین جلسه قرارگاه فرماندهی نظارت و بازرسی بازار شهرستان اردل با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و نظارتی استان و به ریاست فرماندار اردل برگزار شد. نشستی با محوریت تشدید نظارت‌ها، ساماندهی بازرسی‌ها و کنترل تأمین و توزیع کالا و خدمات.

قاسم رفیعی مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال‌وبختیاری، در این نشست با تأکید بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های نظارتی، بر تقویت نظارت میدانی، برخورد قانونی با تخلفات و پیگیری مستمر وضعیت بازار تأکید کرد.

وی تشکیل این قرارگاه را زمینه‌ساز انسجام بیشتر دستگاه‌های مسئول در نظارت بر بازار دانست و بر ضرورت شناسایی و رسیدگی به تخلفات احتمالی در چرخه تأمین و توزیع کالا و خدمات تأکید کرد.

ملک‌محمد قربانپور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال‌وبختیاری نیز با تأکید بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی، نظارت مؤثر بر بازار، تأمین و توزیع مطلوب کالا‌های مورد نیاز مردم و تشدید بازرسی‌ها را از اولویت‌های این قرارگاه عنوان کرد.

بر اساس ساختار این قرارگاه، فرماندار اردل ریاست آن را در سطح شهرستان و رئیس اداره تعزیرات حکومتی شهرستان دبیری قرارگاه را بر عهده دار است.