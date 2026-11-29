باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - گارد ساحلی یونان اعلام کرد پیکر دو مهاجر را در نزدیکی جزیره گاودوس در دریای مدیترانه پیدا کرده و ۴۱ نفر دیگر را نجات داده است.

هم‌زمان، حدود هزار مهاجر نیز در بیش از ۱۲ عملیات جداگانه امداد و نجات، از قایق‌های گرفتار در آب‌های اطراف جزیره کرت به ساحل منتقل شدند.

یونان که یکی از مسیر‌های اصلی ورود مهاجران و پناهجویان از آفریقا و آسیا به اروپا به شمار می‌رود، در سال‌های اخیر با افزایش ورود مهاجران از مسیر لیبی مواجه شده است. بیشتر این مهاجران شهروند بنگلادش بوده یا افرادی هستند که از خشونت‌ها در سودان گریخته‌اند و مسیر جنوبی جزایر گاودوس و کرت را برای رسیدن به اروپا انتخاب می‌کنند.

در همین حال، دولت یونان از ابتدای سال جاری میلادی روند بازگرداندن پناهجویانی را که درخواست پناهندگی‌شان رد شده، تشدید کرده است.

این کشور همچنین همراه با چهار عضو دیگر اتحادیه اروپا در نظر دارد از سال آینده شماری از این افراد را به مرکزی برای اخراج مهاجران در رواندا منتقل کند.

منبع: رویترز