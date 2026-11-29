باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - یحیی سریع، سخنگوی نظامی انصارالله اعلام کرد نیرو‌های ائتلاف سعودی طی ۲۴ ساعت گذشته ۸۶ حمله هوایی به مناطق مختلف یمن انجام داده‌اند.

به گفته سریع، این حملات مناطقی غیرنظامی در صنعا و چند استان دیگر یمن را هدف قرار داده است.

او همچنین مدعی شد این حملات به شهادت و زخمی شدن غیرنظامیان منجر شده است، اما جزئیات بیشتری درباره شمار قربانیان ارائه نکرد.

وزارت بهداشت یمن شب گذشته اعلام کرده بود که آمار شهدای حملات عربستان از زمان آغاز تشدید تنش در این کشور به ۵۲۴ نفر رسیده است.

منبع: الجزیره