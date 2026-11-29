باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - رسانه‌های محلی آمریکایی گزارش دادند که در پی وقوع زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۵.۱ ریشتر در نزدیکی لس‌آنجلس، آتش‌سوزی گسترده‌ای در پالایشگاه نفت شرکت «شورون» واقع در شهر «ال‌سگوندو» در محدوده کلان‌شهری لس‌آنجلس رخ داده است.

گفته شده این آتش‌سوزی پس از وقوع زمین‌لرزه مشاهده شد، اما مقام‌های مسئول هنوز ارتباط مستقیم میان زلزله و آتش‌سوزی پالایشگاه را تأیید نکرده‌اند.

بر اساس گزارش رسانه‌ها، دقایقی پس از وقوع زلزله، شعله‌های گسترده و دود سیاه در نزدیکی پالایشگاه نفت مشاهده شد و نگرانی‌هایی درباره احتمال آسیب به این تأسیسات صنعتی به وجود آمد.

گزارش‌های اولیه، بزرگی زمین‌لرزه را بین ۴.۷ تا ۵ ریشتر برآورد کرده بودند، اما با به‌روزرسانی داده‌های لرزه‌نگاری، این رقم به حدود ۵.۱ ریشتر افزایش یافت. کم‌عمق بودن کانون زلزله نیز موجب شد لرزش‌ها در مناطق اطراف به‌وضوح احساس شوند.

بر این اساس، گفته شده که هزاران نفر از ساکنان منطقه لرزش زمین را احساس کردند. گزارش‌ها حاکی از آن است که در مناطق نزدیک‌تر به کانون زلزله، برخی اشیا از قفسه‌ها سقوط کرده و لرزش در بخش‌های وسیع‌تری از منطقه لس‌آنجلس نیز احساس شده است.

شورون یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های انرژی آمریکا و از بازیگران اصلی صنعت نفت و گاز این کشور است.

بر اساس اطلاعات شرکت شورون، این مجموعه بیش از ۳۵ درصد سوخت جت موردنیاز فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس و حدود ۲۵ درصد سوخت وسایل نقلیه در جنوب کالیفرنیا را تأمین می‌کند.

منبع: رویترز