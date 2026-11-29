باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت کار و مستمری‌بگیران انگلیس تأیید کرد که سامانه‌های این وزارتخانه هدف حمله سایبری قرار گرفته است؛ حمله‌ای که سبب قطع شدن بخشی از خدمات مربوط به پرداخت مستمری و مزایای دولتی شد.

این وزارتخانه روز جمعه چندین سامانه خود را از دسترس خارج کرد و بسیاری از آنها تا روز شنبه، ۲۴ ساعت پس از این اقدام، همچنان در دسترس نبودند.

سخنگوی وزارت کار و مستمری‌بگیران روز شنبه با تأیید وقوع حمله سایبری اعلام کرد این وزارتخانه با همکاری مرکز ملی امنیت سایبری و مرکز هماهنگی سایبری دولت در تلاش است علت تلاش برای دسترسی غیرمجاز به سامانه‌های خود را شناسایی کند.

مقام‌های این وزارتخانه همچنین درباره احتمال سوءاستفاده کلاهبرداران از اختلال ایجادشده هشدار دادند و از شهروندان خواستند مراقب پیام‌ها و درخواست‌های مشکوک باشند.

منبع: گاردین