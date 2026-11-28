باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر محسن رضایی در این دیدار بر اجرایی شدن کامل توافق‌نامه امنیتی میان دو کشور و برقراری امنیت در مرزها تاکید کرد.

وی افزود: عراق مستقل، مقتدر و پیشرفته می‌تواند یکی از پایه های ترتیبات امنیتی جدید در منطقه باشد.

رضایی با تاکید بر گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور یادآور شد که نباید اجازه داد بیگانگان بر این همکاری‌ها تاثیر منفی بگذارند.

مشاور امنیت ملی عراق هم از پایبندی این کشور بر اجرای همه‌جانبه توافقنامه امنیتی تاکید کرد.

قاسم العبودی یادآور شد: اراده عراق اجرای کامل توافق‌نامه امنیتی است و این کشور اجازه نخواهد داد که از آسمان و زمینش علیه ایران و دیگر همسایگان استفاده شود.

منبع: صداوسیما