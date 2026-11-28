بسم‌الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند، امیر دریادار شهرام ایرانی

فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران

چهل‌وشش سال پیش، در چنین روزی، دریادلان ناوچه پیکان در عملیات مروارید ایستادند و نشان دادند که امنیت دریاهای ایران، به بهای جان پاسداری می‌شود. امسال بزرگداشت ایثار و مجاهدت بی‌وقفه نیروی دریایی، با نامی تازه در ذهن ایرانیان مرور می‌شود: شهدای مظلوم ناوشکن دنا.

از پیکان تا دنا، یک حقیقت ثابت مانده است: دریادلان ایران نه فقط در نزدیکی مرزها، بلکه در هر نقطه‌ای که پرچم ایران بر آن برافراشته باشد، پاسدار این سرزمین‌اند.

در جنگ چهل‌روزه و پس از آن، صیانت هوشمندانه و مقتدرانه از خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی امنیت و منافع ملی ایران، نقشی تعیین‌کننده در حفظ اقتدار دریایی کشور داشت. این نقش، جایگاه راهبردی ایران را در معادلات منطقه‌ای و بین‌المللی تثبیت کرد و استمرار آن، حاصل آمادگی و هوشیاری دریادلان نیروهای مسلح، به‌ویژه نیروی دریایی ارتش و سپاه است.

با گرامیداشت یاد همه شهدای نیروی دریایی ارتش، از دریادلان ناوچه پیکان تا شهدای ناوشکن دنا، و ادای احترام به خانواده‌های صبور آنان، فرارسیدن هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش را به جناب‌عالی و همه فرماندهان، افسران و کارکنان این نیرو تبریک می‌گویم. توفیق شما و همکارانتان را در پاسداری از حاکمیت، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران آرزومندم.