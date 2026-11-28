باشگاه خبرنگاران جوان - سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه در پیامی که به مناسبت روز نیروی دریایی منتشر کرد نوشت: دریادلان ایران نه فقط در نزدیکی مرزها، بلکه در هر نقطهای که پرچم ایران بر آن برافراشته باشد، پاسدار این سرزمیناند.
در پیام تبریک سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، به مناسبت روز نیروی دریایی آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند، امیر دریادار شهرام ایرانی
فرمانده محترم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
چهلوشش سال پیش، در چنین روزی، دریادلان ناوچه پیکان در عملیات مروارید ایستادند و نشان دادند که امنیت دریاهای ایران، به بهای جان پاسداری میشود. امسال بزرگداشت ایثار و مجاهدت بیوقفه نیروی دریایی، با نامی تازه در ذهن ایرانیان مرور میشود: شهدای مظلوم ناوشکن دنا.
از پیکان تا دنا، یک حقیقت ثابت مانده است: دریادلان ایران نه فقط در نزدیکی مرزها، بلکه در هر نقطهای که پرچم ایران بر آن برافراشته باشد، پاسدار این سرزمیناند.
در جنگ چهلروزه و پس از آن، صیانت هوشمندانه و مقتدرانه از خلیج فارس و تنگه راهبردی هرمز، بهعنوان یکی از کانونهای اصلی امنیت و منافع ملی ایران، نقشی تعیینکننده در حفظ اقتدار دریایی کشور داشت. این نقش، جایگاه راهبردی ایران را در معادلات منطقهای و بینالمللی تثبیت کرد و استمرار آن، حاصل آمادگی و هوشیاری دریادلان نیروهای مسلح، بهویژه نیروی دریایی ارتش و سپاه است.
با گرامیداشت یاد همه شهدای نیروی دریایی ارتش، از دریادلان ناوچه پیکان تا شهدای ناوشکن دنا، و ادای احترام به خانوادههای صبور آنان، فرارسیدن هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش را به جنابعالی و همه فرماندهان، افسران و کارکنان این نیرو تبریک میگویم. توفیق شما و همکارانتان را در پاسداری از حاکمیت، امنیت و منافع جمهوری اسلامی ایران آرزومندم.