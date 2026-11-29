باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - سید مهدی سید صالحی کارشناس فوتبال در گفت‌و‌گو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره شکست تیم فوتبال تراکتور برابر تیم ذوب آهن در هفته چهاردهم لیگ برتر فوتبال اظهار کرد: تیم تراکتور در خط دفاع شجاع خلیل زاده را نداشت و نکونام سعی کرد که از دانشگر و فرجی در خط دفاع استفاده کند و در خط حمله هم به خاطر مصدومیت حسین زاده مجبور شد که هادی حبیبی نژاد را در کنار شهریار مغانلو قرار بدهد. محمد ربیعی سرمربی ذوب آهن انگیزه زیادی داشت، چون از تیم تراکتور جدا شده بود و به طور طبیعی بازیکنان ذوب آهن با انگیزه زیادی برای اینکه برای ربیعی اعاده حیثیت کنند با جان و دل بازی کردند.

ذوبی‌آهنی‌ها روی اشتباه دروازه‌بان تراکتور به گل رسیدند

او افزود: با توجه به شناختی که محمد ربیعی از بازیکنان تراکتور داشت بیشتر به دنبال این بود که در ضد حملات دروازه تراکتور را در خطر قرار بدهد. البته تراکتور هم موقعیت‌هایی را خلق کرد، اما یک مقدار خستگی بازی‌های آسیایی هنوز در ساق‌های بازیکنان تراکتور دیده می‌شد و عدم تمرکز در زدن ضربات آخر باعث شد که در یکی از ضد حملات دروازه این تیم تبریزی باز شود و بعد از آن تراکتوری‌ها سراسر حمله شدند و دوباره دقیقه ۹۵ روی ضد حمله گل خوردند. طبیعی بود تیمی مثل ذوب آهن که در پایین جدول قرار دارد می‌خواست امتیاز بگیرد و از آن طرف نیز ربیعی تیم تراکتور را می‌شناخت تمام تفکراتش این بود که روی ضد حملات بتواند به این تیم تبریزی ضربه بزند و تیمش روی ۲ اشتباه دروازه بان حریف به گل رسید و توانست نتیجه لازم را بگیرد.

مشکل تراکتور در خلق موقعیت گلزنی است

سید صالحی درباره علت ناکامی تراکتور در لیگ نخبگان آسیا و لیگ برتر فوتبال گفت: به نظرم چفت و بست تراکتور یک مقدار بهم خورده است. یکی از علت‌های موفقیت تراکتور در سال‌های گذشته این بود که در خلق موقعیت موفق بود و این تیم در خط حمله بازیکنانی مثل ترابی، حسین زاده و لوشکیا داشت که در خط حمله تنوع تاکتیکی داشتند، اما الان فقط هاشم نژاد است که می‌تواند تنوع تاکنیکی در خط حمله ایجاد کند که او هم هنوز به مرز آمادگی صددرصد نرسیده است. هاشم نژاد بازیکنی بود که در کنار حسین زاده و ترابی در ضد حملات خیلی خوب خلق موقعیت می‌کرد، اما الان مشکل تراکتور در خلق موقعیت است.

او ادامه داد: تراکتور سال گذشته هم در کناره‌ها و هم در عمق حریف توپ می‌ریخت، اما الان وقتی حریفان بسته بازی می‌کنند، بازیکنان تراکتور فقط از سانت از جناحین استفاده می‌کنند و این یک مقدار باعث شده که آنها در خلق موقعیت مشکل پیدا کنند و در زدن ضربات آخر تمرکز لازم را ندارند. همچنین فشار بازی‌ها و مسافت‌های طولانی که برای بازی‌های لیگ نخبگان آسیا می‌روند این مسائل باعث شدند که نتوانند نتایج لازم را بگیرند.

تغییر نکونام در این برهه زمانی جوابگو نیست

سید صالحی درباره اینکه تغییر و تحولات در کادر فنی تراکتور می‌تواند باعث شود شوکی بر این تیم تبریزی وارد کند، بیان کرد: به نظرم در این برهه زمان تغییر و تحولات جوابگو نیست. تراکتور باید در نیم فصل وینگر‌های سرعتی بگیرد که در سمت چپ و راست بتوانند تنوع تاکتیکی به خط حمله بدهند. یکی از معضلات تراکتور در فصل جاری این است که بازیکن رونده در خط جلو کم دارد و در برخی از بازی‌ها می‌بینید که نکونام از مهدی شیری و دانیال اسماعیلی فر در خط جلو استفاده می‌کند. این نشان می‌دهد که وینگر‌های چپ و راست تراکتور کامل نیستند و با هم هماهنگ نیستند. به نظرم تراکتور در نقل و انتقالات به چند بازیکن نیاز دارد که بتوانند به خط حمله این تیم تبریزی تنوع تاکتیکی بدهند.

نویدکیا شاکله و ثبات تیمش را پیدا کرده است

کارشناس فوتبال درباره اینکه برد پرگل سپاهان برابر تیم نساجی مازندران را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: نویدکیا شاکله تیمش را پیدا کرده و ثبات ترکیبی را به دست آورده و بازیکنان این تیم در بازی‌های مختلف دارند در کنار هم بازی می‌کنند. نبود این تیم در آسیا و عدم فشردگی بازی‌هایشان باعث شده که بازیکنان سپاهان با آرامش فکری بازی کنند. اینکه سپاهانی‌ها توانسته‌اند نتایج خوبی بگیرند این است که اوایل بازی‌ها خیلی زود به گل می‌رسند و این موضوع باعث می‌شود شیرازه تیم‌ها را در همان ابتدا بهم بریزند و از لحاظ روحی و روانی بالا بروند. بازیکنانی مثل کسری طاهری و حبیبی در خط حمله خیلی خوب بازی می‌کنند. عدم هماهنگی در خط حمله در ابتدای فصل در تیم سپاهان احساس می‌شد، اما رفته رفته آمادگی لیموچی، کسری طاهری، لطفی و آرش رضاوند باعث شد که تمرکز لازم را داشته باشند تا بازی‌های را پرگل به پایان برسانند. فقط نویدکیا باید منتظر بازی‌های بزرگ باشد که بتواند ۳ امتیاز این بازی‌ها را بگیرد تا بتواند فاصله اش را با رقبا حفظ کند.

بازی سپاهان و پرسپولیس حکم مرگ و زندگی دارد

سید صالحی درباره اینکه بازی سپاهان و پرسپولیس در هفته پانزدهم لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی می‌کند، اظهار کرد: این بازی برای سپاهان ۶ امتیازی است. سپاهان با بردن پرسپولیس می‌تواند از لحاظ روحی و روانی بالا برود و نتیجه نگرفتنش باعث می‌شود یک افت شدید پیدا کند. این بازی برای محرم نویدکیا و سپاهان حائز اهمیت است. از آن طرف، تیم پرسپولیس هم یک مقدار نتایجش سینوسی و بالا و پایین شده است و تیم تارتار یک بازی می‌برد، یک بازی می‌بازد و یک بازی مساوی می‌کند این موضوع باعث می‌شود که این بازی برای هر ۲ تیم حکم مرگوزندگی را داشته باشد.

تارتار ثبات ترکیبی تیم پرسپولیس را پیدا نکرده است

او درباره اینکه تساوی پرسپولیس برابر تیم آلومینیوم اراک را چطور ارزیابی می‌کند، گفت: یکی از اتفاقاتی که در تیم پرسپولیس رخ داده این است که هنوز مهدی تارتار ثبات ترکیبی را در خط جلو پیدا نکرده است. از همه مهمتر این است که سرمربی پرسپولیس از تیکدری در پست غیر تخصصی استفاده می‌کند. در صورتی که ابوالفضل جلالی در پست خودش کارایی‌اش خیلی بهتر از تیکدری است و تیکدری باید یک خط جلوتر بازی کند و بازیکنی است که در خط هافبک خیلی خوب بازی می‌کند. تیکدری پا راست است، اما در پست دفاع چپ استفاده می‌شود. به نظرم این مسئله هارمونی و توازن پرسپولیس را بهم ریخته است. مجید عیدی در سمت راست در زمان حمله پرسپولیس خیلی خوب کار می‌کند، اما تیکدری به خاطر اینکه در پست غیر تخصصی‌اش بازی می‌کند آن توانایی صددرصد خود را نمی‌تواند بگذارد. از همه مهمتر تغییرات زیاد در خط جلو پرسپولیس مشاهده می‌کنیم و تارتار از پوریا شهرآبادی، علیپور، سرگیف، اورونوف در خط حمله استفاده می‌کند و او ثبات ترکیبی در خط جلو را هنوز پیدا نکرده است. عدم ثبات باعث شده که تمرکز بازیکنان هم بهم بریزد.

نتایج پرسپولیس در لیگ سینوسی است

او خاطرنشان کرد: تیم پرسپولیس در خلق موقعیت در بازی با آلومینیوم ضعیف عمل کرد. تیم پیروز قربانی در اراک همیشه خوب بازی می‌کند و پرسپولیس با وجود اینکه مالکیت توپ را در این بازی داشت، اما در خلق موقعیت مشکل داشت. سرخپوشان در بازی‌های گذشته در خلق موقعیت موفق بودند، اما یک مقدار ثبات نداشتن در ترکیب و پیدا نکردن شاکله اصلی تیم باعث شده که آنها نتایج سینوسی در لیگ داشته باشند.

استقلال در نبود آسانی در خلق موقعیت دچار مشکل شده بود

سید صالحی درباره اینکه برد استقلال برابر صنعت نفت آبادان را چطور ارزیابی می‌کند، بیان کرد: استقلال بعد از نتیجه خوبی که در آسیا گرفت در مقابل صنعت نفتی قرار گرفت که پورموسوی نشان داد که این تیم آبادانی را خوب می‌شناسد و توانسته بود نتایج قابل قبولی بگیرد و آبی پوشان می‌دانستند که بازی سختی مقابل حریف خود دارند. همچنین استقلالی‌ها می‌دانستند در نبود یاسر آسانی برای خلق موقعیت و به چالش کشیدن خط دفاعی حریف دچار مشکل می‌شوند. بختیاری زاده سعی کرده بود در نبود عارف آقاسی از روزبه چشمی در خط دفاع استفاده کند و ماشاریپوف را در کنار رزاقی نیا قرار بدهد. تمام تفکرات بختیاری زاده این بود که طراحی حمله را با ماشاریپوف انجام بدهد و هم از کناره‌ها از صالح حردانی و گودرزی استفاده کند. مالکیت بازی بیشتر در اختیار استقلال بود و می‌توانستند از موقعیت‌های گلزنی استفاده کنند و اسلامی در یک صحنه بازی توانست گل بزند.

یکی از نقاط قوت استقلال در بازپس‌گیری توپ از حریفان است

او افزود: یکی از نقاط قوت استقلال در بازپس گیری توپ است یعنی زمانی که توپ را از دست می‌دهند همان جا پرس می‌کنند و گرفتن توپ باعث می‌شود که بتوانند در زمین حریف با مالکیت بیشتری صاحب توپ شوند و توانستند بازی را اداره کنند و به برتری برسند. با وجود اینکه حضور در بازی‌های آسیایی باعث شده بود خستگی در ساق‌های بازیکنان استقلال مشاهده شود، اما توانستند بازی را مدیریت کنند و در خط دفاع با تمرکز کار کنند و موقعیت زیادی به حریف ندهند و بتوانند شرایط ایده آلی داشته باشند. البته حبیب فرعباسی یکی، دو موقعیت حریف را گرفت. به نظرم استقلال به دنبال ۳ امتیاز بازی بود که به هدف خود هم رسید.

سپاهان شانس زیادی برای قهرمانی در نیم فصل اول دارد

سید صالحی درباره اینکه شانس کدامیک از تیم‌های بالای جدول برای قهرمانی زیاد است، گفت: الان زود است که بگوییم کدام تیم شانس برای قهرمانی دارد. البته شانس سپاهان برای قهرمانی در نیم فصل اول بیشتر است. اگر تراکتور بازی با ذوب آهن را می‌برد شانس این تیم برای قهرمانی در نیم فصل بیشتر می‌شد. من فکر می‌کنم هماهنگی و هارمونی در تیم سپاهان نسبت به تیم‌های دیگر بیشتر است. اگر نویدکیا و کادرش بتوانند این هماهنگی و هارمونی را در بازی‌های بزرگ داشته باشند به نظرم جزو شانس‌های قهرمانی هستند. البته تیم‌های تراکتور، استقلال و پرسپولیس شانس برای قهرمانی در پایان فصل دارند، اما شانس سپاهان برای قهرمانی در نیم فصل بیشتر از بقیه تیم‌ها است.