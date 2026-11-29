باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقه تلویزیونی «دو نقطه» در فصل جدید خود با عنوان «فصل رویش»، همین مسیر را دنبال می‌کند؛ رقابتی با حضور نوجوانانی از استان‌های مختلف کشور که می‌کوشد با تکیه بر ظرفیت‌های زبان و ادبیات فارسی، شور رقابت را با لذت کشف واژه‌ها و زیبایی‌های ادبیات درآمیزد. در همین زمینه، تهیه‌کننده و کارگردان این برنامه از رویکرد تازه «دو نقطه»، شیوه شناسایی استعداد‌های نوجوان و تلاش برای پیوند ادبیات با زندگی خانواده‌های ایرانی می‌گویند.

رویش ادبیات در میدان رقابت نوجوانان

سیدمجید ظریف، تهیه‌کننده برنامه «دو نقطه»، با اشاره به تفاوت‌های فصل جدید این مسابقه تلویزیونی با دوره‌های پیشین گفت: فصل جدید با عنوان «فصل رویش»، دومین تجربه ما در برگزاری لیگ نوجوانان است. در فصل نخست، شرکت‌کنندگان در قالب لیگ با یکدیگر رقابت نمی‌کردند و برنامه بیشتر به شکل تک‌قسمت تولید می‌شد. همچنین در دوره‌های قبلی، نوجوانان و بزرگسالان در کنار یکدیگر حضور داشتند؛ اما در این فصل تمام شرکت‌کنندگان نوجوان هستند.

وی افزود: در فصل رویش، ۲۵۶ نوجوان دختر و پسر در قالب ۶۴ گروه، شامل ۳۲ گروه پسران و ۳۲ گروه دختران، از استان‌های مختلف کشور با یکدیگر رقابت می‌کنند.

ظریف درباره چگونگی انتخاب شرکت‌کنندگان این فصل بیان کرد: پس از تولید فصل دوم برنامه و در پی جنگ ۱۲ روزه، فراخوان حضور در فصل رویش منتشر شد. درمجموع ۲۳ هزار نفر برای شرکت در مسابقه ثبت‌نام و از میان آنها حدود ۱۲ هزار نفر در آزمون آنلاین شرکت کردند. پس از بررسی نتایج، حدود ۵۰۰۰ نفر شرایط اولیه حضور در مسابقه را به دست آوردند و از آنها مصاحبه برخط گرفته شد. در ادامه، حدود ۲۷۰۰ نفر در ۳۰ استان کشور مورد مصاحبه حضوری قرار گرفتند.

وی ادامه داد: این فرایند انتخابی بسیار پیچیده بود و طی چهار تا پنج ماه در پاییز و زمستان سال گذشته انجام شد. قرار بود ضبط برنامه در اسفند سال ۱۴۰۴ صورت بگیرد، اما با آغاز جنگ رمضان، این روند متوقف شد. پیش از شروع جنگ، شرکت‌کنندگان تهرانی در جلسه‌ای گرد هم آمدند و افرادی که امکان حضور نداشتند نیز به‌صورت آنلاین در برنامه افتتاحیه شرکت کردند. در آن جلسه، گروه‌ها و جدول مسابقات مشخص شد، اما شرایط پیش‌آمده مانع ادامه کار شد.

تهیه‌کننده «دو نقطه» با اشاره به ازسرگیری تولید برنامه در تابستان امسال گفت: در مرحله جدید، شرکت‌کنندگان بار دیگر ارزیابی شدند و افرادی که به دلایل مختلف، ازجمله تغییر رده سنی یا نداشتن امکان حضور، از مسابقه کنار رفته بودند، با افراد جدید جایگزین شدند و پس از آن ضبط برنامه را آغاز کردیم.

ظریف درباره چگونگی نزدیک کردن نوجوانان به ادبیات فارسی و فاصله گرفتن از شیوه‌های رسمی و خشک آموزش اظهار کرد: ما با ارائه ادبیات فارسی به شکلی خشک و نچسب که ممکن است برای بخش‌هایی از جامعه جذابیتی نداشته باشد، موافق نیستیم. به همین دلیل، در طراحی برنامه تلاش کرده‌ایم ادبیات را در قالب سرگرمی و رقابت ارائه کنیم. معتقدیم آموزش می‌تواند از مسیر سرگرمی اتفاق بیفتد و تمام تلاشمان این بوده که جذابیت مسابقه برای شرکت‌کنندگان حفظ شود.

وی افزود: در واقع، هیچ‌یک از بخش‌های اصلی برنامه با هدف مستقیم دانش‌افزایی طراحی نشده و نگاه غالب ما بر چالش و سرگرمی استوار است. البته محتوای آموزشی را نیز در لایه‌های دیگری از برنامه قرار داده‌ایم تا مخاطب علاقه‌مند، بدون آنکه با حجم زیادی از اطلاعات مواجه شود، بتواند به سراغ آنها برود.

ظریف توضیح داد: برای مثال، وقتی شعری خوانده می‌شود یا به داستان و بخشی از ادبیات کهن و معاصر اشاره می‌کنیم، توضیحات تکمیلی را در زیرنویس برنامه ارائه می‌دهیم. اگر حکایتی از سعدی نقل شود، ضمن حفظ جذابیت اصلی مسابقه، در زیرنویس به اطلاعات بیشتر درباره آن ازجمله جایگاه حکایت در گلستان سعدی اشاره می‌کنیم. این لایه دانش‌افزایی به مخاطب امکان می‌دهد در صورت تمایل، اطلاعات بیشتری درباره موضوع به دست آورد. برای ما در وهله نخست، انتقال مفهوم اهمیت دارد و تلاش می‌کنیم این مفاهیم را در قالب سرگرمی ارائه کنیم.

«دو نقطه» ادبیات را به زندگی خانواده‌ها می‌آورد

علیرضا گرانپایه، کارگردان برنامه تلویزیونی «دو نقطه»، با اشاره به رویکرد فصل جدید این برنامه با عنوان «فصل رویش» گفت: تلاش کردیم با انتخاب نوجوانانی از بدنه عمومی جامعه و طراحی بازی‌هایی برخاسته از ظرفیت‌های زبان فارسی، فاصله میان ادبیات و زندگی روزمره مردم را کاهش دهیم و این میراث فرهنگی را در قالبی سرگرم‌کننده به مخاطبان معرفی کنیم.

وی درباره تفاوت فصل جدید با دوره‌های پیشین اظهار کرد: «فصل رویش» از نظر رویکرد، نزدیک‌ترین فصل به فصل نخست برنامه است. در فصل نخست، برای شناسایی شرکت‌کنندگان به سراغ نوجوانان دختر و پسر رفتیم و از میان بیش از ۲۰ هزار متقاضی، پس از طی مراحل مختلف ارزیابی، شرکت‌کنندگان را انتخاب کردیم.

وی افزود: فرایند انتخاب شرکت‌کنندگان شامل ثبت‌نام اولیه، آزمون، مصاحبه حضوری و بررسی ویدئو‌های ارسالی بود. گروه پایش برنامه نیز در شهر‌های مختلف حضور پیدا کرد تا نوجوانان مستعد را شناسایی و برای حضور در مسابقه انتخاب کند.

کارگردان «دو نقطه» با اشاره به معیار‌های انتخاب شرکت‌کنندگان بیان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف ما برقراری ارتباط با بدنه اصلی جامعه بود. گاهی این تصور وجود دارد که زبان و ادبیات فارسی صرفاً به فضای نخبگانی، نویسندگی و تخصص دانشگاهی تعلق دارد؛ درحالی‌که ما می‌خواستیم نشان دهیم ادبیات بخشی از زندگی روزمره مردم است.

وی ادامه داد: برای انتخاب شرکت‌کنندگان، صرفاً به دنبال افرادی نبودیم که در المپیاد‌های ادبی یا رقابت‌های تخصصی رتبه کسب کرده باشند. هوش هیجانی، ویژگی‌های نمایشی، توانایی برقراری ارتباط و برخورداری از دانش اولیه ادبیات نیز برای ما اهمیت داشت. می‌خواستیم مخاطب با دیدن نوجوانان شرکت‌کننده احساس فاصله نکند و آنها را افرادی شبیه خود و اطرافیانش ببیند که برای لذت بردن از شیرینی‌های زبان فارسی با یکدیگر رقابت می‌کنند.

گرانپایه درباره شیوه تبدیل موضوعات ادبی به رقابتی سرگرم‌کننده برای نوجوانان گفت: در طراحی بازی‌ها تلاش کردیم از ظرفیت‌های خود زبان فارسی استفاده کنیم و به اصطلاح، بازی‌ها را به شکل مصنوعی فارسی‌سازی نکنیم. معتقد بودیم برای ایجاد هیجان، نیازی نیست بازی‌هایی با ماهیت کاملاً متفاوت طراحی کنیم و صرفاً عناصر ادبی را به آنها اضافه کنیم.

وی افزود: زبان فارسی به‌خودی‌خود ظرفیت‌های فراوانی برای طراحی بازی دارد؛ از واژه‌سازی و خلاقیت در ساخت کلمات گرفته تا ضرب‌المثل‌ها، درست‌نویسی و مهارت نگارش. این موضوعات بخشی از زندگی روزمره ما هستند و می‌توانند مبنای بازی‌هایی جذاب و رقابتی قرار بگیرند.

کارگردان «دو نقطه» در بخش دیگری از سخنانش درباره نقش تلویزیون در افزایش علاقه نوجوانان به شعر و ادبیات فارسی اظهار کرد: «دو نقطه» را به‌عنوان برنامه‌ای برای خانواده ایرانی طراحی کرده‌ایم و در کنداکتور شبکه نیز در گروه خانواده قرار گرفته است. تلاش ما این بوده که برنامه صرفاً نوجوانانه نباشد و نوجوانان در کنار سایر اعضای خانواده، مخاطب آن باشند.

گرانپایه با اشاره به انتخاب نوجوانان به‌عنوان شرکت‌کنندگان اصلی مسابقه گفت: نوجوانان را انتخاب کردیم، زیرا آنها نسل آینده ایران و میراث‌داران فرهنگ این سرزمین هستند. دوست داشتیم با این نسل درباره زبان و ادبیات فارسی برنامه بسازیم و درعین‌حال، با انتخاب آنها به‌عنوان شرکت‌کنندگان، مسئولیت و چالش بیشتری را در فرایند برنامه‌سازی بپذیریم.

منبع: رسانه ملی