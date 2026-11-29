باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - تیم فوتبال پرسپولیس در فصل جاری لیگ برتر فوتبال در کسب نتایج ثبات نداشته و این تیم یک بار می‌برد، یک بار می‌بازد و یک بار مساوی می‌کند و نتایج سینوسی این تیم باعث نگرانی پیشکسوتان و هواداران این تیم شده است.

امسال سرخپوشان عملکرد نسبتا متناقضی برابر حریفان خود داشته‌اند؛ آنها در مقاطعی نمایش‌های مقتدرانه‌ای داشته‌اند، اما در برخی از مسابقات مقابل حریفان خود امتیاز‌های مهمی را از دست داده‌اند.

برد‌های ۴ بر ۱ مقابل استقلال خوزستان، ۳ بر صفر برابر ملوان، پیکان و مس شهر بابک نشان می‌دهد که پرسپولیس در روز‌های خوبش توانایی ارائه فوتبال هجومی و نتیجه گرا را دارد.

مشکل مقابل رقبای جدی

شکست مقابل تراکتور و فولاد و تساوی برابر استقلال نشان می‌دهد که سرخپوشان در مسابقات حساس هنوز توانستند ثبات لازم را به نمایش بگذارند. همچنین شکست مقابل فجرشهید سپاسی و تساوی مقابل خیبر و آلومینیوم اراک از مهم‌ترین نقاط ضعف پرسپولیس در فصل جاری است. این نتایج می‌توانند در پایان فصل هزینه سنگینی برای سرخپوشان در پایان فصل داشته باشند.

پیروزی ۳ بر صفر برابر پیکان پس از شکست برابر فجرشهید سپاسی نشانه‌ای از توانایی پرسپولیس برای بازگشت به مسیر پیروزی است؛ هر چند تساوی مقابل آلومینیوم در بازی بعدی دوباره از تداوم این روند جلوگیری کرد.

آمار بازی‌ها به خوبی نشان می‌دهد که پرسپولیس در ۵ بازی اخیر خود نتوانسته یک روند باثبات داشته باشد و نتایج سینوسی به دست آورده است.

به نظر می‌رسد مشکل اصلی پرسپولیس در فصل جاری به فقدان توانایی فنی و نداشتن ثبات در نتیجه گیری است. این تیم مقابل بعضی از تیم‌ها مقتدرانه پیروز می‌شود، اما در مسابقات بزرگ برنده نمی‌شود. همچنین مقابل تیم‌های به ظاهر ضعیف‌تر امتیاز از دست می‌دهد.

البته سرخپوشان پس از شکست‌ها توانایی بازگشت دارند، اما استمرار عملکرد خوب همچنان یک مسئله برای قرمزپوشان است.

پرسپولیس با ۲۷ امتیاز از ۱۴ مسابقه همچنان در کورس رقابت بالای جدول قرار دارد، اما اگر روند سینوسی نتایج ادامه پیدا کند، رقابت برای قهرمانی دشوار‌تر خواهد شد.