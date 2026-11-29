باشگاه خبرنگاران جوان - دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) گفت: با دستور قضایی و تلاش عوامل انتظامی، دو انبار دپو سوخت شناسایی و بازرسی شد که در نتیجه آن حدود ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق کشف، ۱۰ متهم بازداشت و ۵ دستگاه خودرو توقیف شدند.

او افزود: در بازرسی از این انبارها، علاوه بر کشف حدود ۵ هزار لیتر سوخت قاچاق، یک دستگاه تریلی کِشنده و چند دستگاه خودروی سواری که در امر جابه‌جایی و فروش غیرقانونی سوخت فعالیت داشتند، توقیف شدند.

بنا بر اعلام دادستان عمومی و انقلاب بندر امام خمینی (ره) در جریان این عملیات‌ها، ۱۰ نفر از متهمان و عوامل اصلی قاچاق سوخت شناسایی و دستگیر شدند که با صدور قرار تأمین کیفری مناسب، جهت انجام تحقیقات تکمیلی و سیر مراحل قانونی در بازداشت به‌سر می‌برند و خودروهای توقیفی نیز به پارکینگ منتقل شدند.‏