باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مراد خسروی اظهار کرد: در پی دریافت اخبار و اطلاعاتی مبنی بر جابه‌جایی یک محموله مواد مخدر در عقبه مرز و در حوزه استحفاظی هنگ مرزی نهبندان، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مرزبانان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان با تشدید اقدامات کنترلی و پایش دقیق نوار مرزی، مسیرهای احتمالی تردد قاچاقچیان را تحت نظارت قرار دادند و در جریان این اقدامات به یک دستگاه خودرو مشکوک شدند که در نهایت توقیف شد.

فرمانده مرزبانی خراسان جنوبی ادامه داد: در پی اقدام به‌موقع تیم‌های واکنش سریع مرزبانی و با همکاری عوامل انتظامی بخش مرزی درح، ۴۱۱ کیلو و ۵۰۰ گرم مواد مخدر از نوع تریاک کشف شد و قاچاقچیان در انتقال محموله ناکام ماندند.

سرهنگ خسروی با اشاره به متواری شدن راننده خودرو پس از رها کردن آن در محل، تأکید کرد: مرزبانان با هوشیاری و آمادگی کامل، مقابله با قاچاقچیان و سوداگران مرگ را در نوار مرزی با جدیت دنبال می‌کنند.