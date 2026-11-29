باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - خبرگزاری کیودو ژاپن به نقل از منابع دیپلماتیک گزارش داد که کیم جونگ اون، رهبر کره شمالی ممکن است در اوایل دسامبر به چین سفر کند و با شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور این کشور دیدار کند.

بر اساس این گزارش، کیم در جریان سفر احتمالی خود ممکن است از چند شهر چین بازدید کند.

کیم جونگ اون در اکتبر نیز به شهر مرزی داندونگ چین سفر کرده بود و وانگ هونینگ، رئیس کمیته ملی کنفرانس مشورتی سیاسی خلق چین از او استقبال کرد.

آخرین دیدار کیم و شی در ماه ژوئن و در جریان سفر رسمی رئیس‌جمهور چین به کره شمالی انجام شد.

منبع: کیودو