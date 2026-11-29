باشگاه خبرنگاران جوان - محمدمهدی عبداللهی، شاعر، پژوهشگر و دبیر کل اجرایی کنگره بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله»، با اعلام این خبر اظهار داشت: این مراسم به همت آستان مقدس حضرت امام خمینی (ره) و با حضور مسئولان و مقامات لشکری و کشوری، مقامات بلندپایه استان، چهره‌های شاخص ادبی و فرهنگی و همچنین مهمانانی از کشورهای اسلامی برگزار می‌شود.

عبداللهی عنوان کرد: آیین افتتاحیه کنگره بین‌المللی شعر «سرباز روح‌الله» همزمان با هفتمین سالگرد شهادت سرداران مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس، و در ایام سالگرد ولادت امام خمینی (ره)، پنجشنبه ۱۲ آذرماه ۱۴۰۵ در بیت تاریخی معمار کبیر انقلاب در خمین برگزار خواهد شد.

در این آیین، شاعران شاخص و پیشکسوت شعر انقلاب به شعرخوانی خواهند پرداخت و تجلیل از شهدای شاخص استان نیز از برنامه‌های ویژه مراسم خواهد بود.

دبیر کل اجرایی کنگره در ادامه با اشاره به استقبال گسترده فرهیختگان و شاعران از این رویداد ادبی، از تمدید مهلت ارسال آثار به نخستین کنگره شعر «سرباز روح‌الله» تا پایان آذرماه ۱۴۰۵ خبر داد و تصریح کرد: شاعران و فرهیختگان عزیز می‌توانند آثار ارزشمند خود را از طریق شماره ۰۹۹۰۲۰۹۵۰۴۶ به دبیرخانه کنگره ارسال نمایند.