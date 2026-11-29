باشگاه خبرنگاران جوان - سعید منتظرالمهدی معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به حوادث تلخ روز‌های اخیر و مسمومیت صد‌ها نفر بر اثر مصرف مشروبات الکلی اظهار کرد: این حوادث بار دیگر ابعاد خطرناک و مرگبار مصرف مشروبات الکلی، به‌ویژه انواع دست‌ساز و غیراستاندارد آن را آشکار کرده است.

وی با بیان اینکه در هشت ماه گذشته بیش از چهار میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر مشروبات الکلی دست‌ساز و یک میلیون و ۳۵۰ هزار بطری مشروبات الکلی خارجی کشف شده است، افزود: در همین مدت، بیش از ۴۱ هزار نفر در ارتباط با جرائم تهیه و توزیع مشروبات الکلی دستگیر شده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا با اشاره به آمار مسمومیت‌های اخیر تصریح کرد: تنها طی ۱۰ روز گذشته، ۴۶۶ نفر در پنج استان کشور بر اثر مصرف مشروبات الکلی دچار مسمومیت شده‌اند که از این تعداد، تاکنون ۳۲ نفر جان خود را از دست داده‌اند و تعدادی نیز همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه تحت درمان هستند.

منتظرالمهدی ادامه داد: در واکنش به این حوادث، اقدامات عملیاتی و مقابله‌ای پلیس تشدید شده و طی روز‌های گذشته، ۳۰ نفر از عوامل اصلی تولید و فروش مشروبات الکلی دست‌ساز دستگیر و حدود ۲۷ هزار لیتر از این مشروبات کشف و ضبط شده است.

این مقام انتظامی با تأکید بر اینکه حوادث اخیر تنها بخشی از واقعیت نگران‌کننده مصرف مشروبات الکلی در کشور است، گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز افراد دیگری در نقاط مختلف کشور بر اثر مصرف این مواد جان خود را از دست داده‌اند.

وی با اشاره به پیامد‌های مصرف الکل بر سلامت جسم و روان انسان اظهار کرد: مصرف الکل، فارغ از نوع و منشأ آن، علاوه بر تهدید سلامت جسمانی، بر عملکرد مغز، قدرت تصمیم‌گیری، قضاوت و کنترل هیجانات تأثیر منفی می‌گذارد و می‌تواند زمینه‌ساز حوادث رانندگی و رفتار‌های پرخطر و خشونت‌آمیز شود.

معاون فرهنگی و اجتماعی فراجا افزود: مشروبات الکلی دست‌ساز و غیراستاندارد ممکن است حاوی ترکیبات سمی از جمله متانول باشند که حتی مقادیر اندک آن می‌تواند به آسیب‌های جبران‌ناپذیر عصبی، نابینایی و در نهایت مرگ منجر شود.

وی با تأکید بر ادامه برخورد قاطع پلیس با شبکه‌های غیرقانونی تولید و توزیع مشروبات الکلی گفت: پلیس اجازه نخواهد داد سودجویی و منفعت‌طلبی این شبکه‌ها به بهای جان و سلامت شهروندان تمام شود و مبارزه با تولیدکنندگان، توزیع‌کنندگان و سوداگران مرگ با جدیت ادامه خواهد داشت.

این مقام انتظامی در پایان از خانواده‌ها خواست با افزایش آگاهی، گفت‌وگوی مؤثر با فرزندان و نظارت مسئولانه بر رفتار و روابط اجتماعی آنان، نسبت به پیشگیری از گرفتار شدن جوانان در دام این مواد خطرناک حساس و هوشیار باشند.