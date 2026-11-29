باشگاه خبرنگاران جوان - سلامت، نه تنها به معنای نبود بیماری، بلکه به معنای رفاه کامل جسمی، روانی و اجتماعی است. در دنیای پرشتاب امروز، عوامل مختلفی از جمله شهرنشینی، تغییرات اقلیمی، رژیم‌های غذایی ناسالم، کم‌تحرکی و استرس، سلامت افراد را تهدید می‌کنند. به همین منظورهفته سلامت با تمرکز بر این چالش‌ها، به ما یادآوری می‌کند که برای حفظ و ارتقای سلامت خود و جامعه، باید تلاش بیشتری کنیم.

در همین راستا به مناسبت هفته سلامت، خانواده و هفته دیابت کلاس‌های آموزشی در شهرستان فولادشهر استان اصفهان برگزار شد.

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منبع: هاشمی - اصفهان

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