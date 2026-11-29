باشگاه خبرنگاران جوان - جنگ علیه ایران در پایان زمستان گذشته آغاز شد، اما نتایج آن خود را میانه پاییز امسال نشان دادند، در دو انتخابات که یکی در سرزمین‌های اشغالی فلسطین برگزار شد و دیگری در آمریکا.

در آمریکا، انگار جنگ علیه ایران مساله اصلی بود؛ انگار نه انگار که این انتخابات کنگره بود بلکه گویا آمریکایی‌ها قرار بود در یک همه‌پرسی درباره جنگ تجاوزکارانه کشورشان علیه ایران شرکت کنند و شرکت هم کردند. نتیجه، اما چه شد؟ یکی از تحقیرآمیزترین شکست‌های تاریخ آمریکا نصیب حزبی شد که رئیس‌جمهور آغازگر جنگ، منتسب به آن بود.

جمهوری‌خواهان به‌گونه‌ای انتخابات را باختند که دموکرات‌ها در خواب هم نمی‌دیدند. رئیس‌جمهور جمهوری‌خواهی که خواستار تغییر رژیم در ایران بود، مجبور شد شاهد تغییر رژیم در تگزاس باشد؛ ایالتی پر از مسیحیان اوانجلیست که پایگاه جمهوری‌خواهان محسوب می‌شد. رنگ آبی برای تگزاس، آیوا و برخی ایالت‌های دیگر فقط نشانه شکست نبود، بلکه یک تحقیر تاریخی بود.

نگارنده این سطور بر آن نیست که حضور دموکرات‌ها در کنگره به نفع ایران است، اما یقین دارد شکست ترامپ در آن رقابت، شکست در همه‌پرسی‌ای بود که آمریکایی‌ها خود برگزار کردند و درباره ماجراجویی‌های او و تیمش در غرب آسیا نظر خود را اعلام کردند، نظری که حتی «جی. دی ونس»، معاون ترامپ هم آن را به‌خوبی شنید.

در سرزمین‌های اشغالی، اما گویا کار قدری پیچیده‌تر بود! ظاهر قضیه این بود که بلوک نتانیاهو با کسب ۵۳ کرسی در کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی)، نسبت به رقیب اصلی یعنی بلوک «گادی آیزنکوت» که ۴۸ کرسی به‌دست آورده بود، عملکرد بهتری داشته است. آیزنکوت یک صهیونیست تمام‌عیار و یک نظامی جنایت‌کار است که در اساس تفاوت چندانی با نتانیاهو ندارد؛ اما یک فاکتور در انتخابات پنجم آبان وجود داشت که تمام معادلات را به هم می‌ریخت؛ مشارکت عجیب و غریب فلسطینی‌های ۱۹۴۸ باعث شد تا ۱۹ کرسی به نمایندگان عرب برسد، نمایندگانی که در هنگام گشایش کنست جدید حاضر نشدند سرود رژیم صهیونیستی را بخوانند!

این نمایندگان عرب متنفر از نتانیاهو، بن‌گویر و اسموتریچ، به آیزنکوت این فرصت را دادند که به‌عنوان نفر اول مسوول تشکیل کابینه شود. اگر مخالفت‌های «آویگدور لیبرمن»، سرکرده حزب «اسرائیل بیتنا» نبود که مشارکت اعراب را کلا برنمی‌تابد، احتمالا آیزنکوت تا همین الان موفق به تشکیل کابینه شده بود.

نتانیاهو، اما از دست و پا زدن عقب ننشست. او با پیشنهاد تشکیل «کابینه وحدت» تلاش کرد آیزنکوت را مجاب کند که با او ائتلاف کند و به‌دنبال تشکیل کابینه اقلیت با مشارکت یا دست‌کم رای موافق اعراب نرود. اما پیشنهاد نتانیاهو یک نکته کلیدی داشت: «او می‌خواست نفر اولی باشد که نخست‌وزیر می‌شود، یعنی دو سالی را در قدرت باشد که همزمان با زمامداری ترامپ در کاخ سفید است. البته حاضر بود پس از دو سال، کار را به آیزنکوت بسپارد.»

با این حال او با روی خوش آیزنکوت و بنت، دو چهره اصلی مخالفانش مواجه نشد. «نفتالی بنت» رسما به نتانیاهو گفت که کابینه وحدت تنها زمانی ممکن خواهد بود که او بپذیرد در چرخش نخست‌وزیران، نفر دوم باشد.

حالا و امشب، یعنی شامگاه هفتم آذرماه، بنیامین نتانیاهو رسما اعلام کرد که حاضر است دوم باشد؛ آن هم کمتر از ۲۴ ساعت بعد از آنکه آیزنکوت اعلام کرد ظرف هشت روز کابینه جدید را تشکیل خواهد داد؛ آن هم بدون حضور نتانیاهو، بن‌گویر. با این اعلام، نتانیاهو رسما تحقیر را پذیرفت تا صرفا از سیستم سیاسی اسرائیل حذف نشود. او بدون اینکه صراحتا بگوید، به‌واقع اعلام شکست کرد! اعلام شکستی حقیرانه و خفت‌بار آن هم در شرایطی که احساس می‌کرد با حمله نظامی به سرزمین ایران، برای صهیونیست‌ها به یک قهرمان تبدیل شده است!

جالب آن است که حدود یک‌ساعت پس از این پیشنهاد خفت‌بار، بسیاری از چهره‌های سرشناس صهیونیست مخالف نتانیاهو اعلام کرده‌اند که اصلا نباید پیشنهاد او را پذیرفت و باید او را به‌طور کلی از صحنه سیاسی حذف کرد.

اسفندماه ۱۴۰۴، ایالات متحده و اسرائیل مشترکا به ایران یورش آوردند که نظام جمهوری اسلامی ایران را براندازند و سپس به کار تجزیه این سرزمین مشغول شوند؛ اما امروز جمهوری اسلامی ایران پابرجاست، اما هر دو محور اصلی آن جنگ، در صحنه‌های سیاسی سرزمین‌های تحت حاکمیتشان، دچار خفت و خواری شده‌اند؛ شاید این یک تعریف کلاسیک از یک «باخت» باشد.

مقاومت ملت ایران و دلاوری‌های غیورمردان نیرو‌های مسلح، نتیجه داده است؛ البته ادعا نمی‌کنیم که در جنگ خسارت ندیده‌ایم یا محاصره بر وضعیت اقتصادی کشور بی‌تاثیر است یا دلار گران نمی‌شود و ...، اما با همه این هزینه‌ها و با علم به اینکه جنگ هنوز به پایان نهایی خود نرسیده است، می‌توانیم با قاطعیت بگوییم که ایران سرفراز، شکستی سخت به دشمنانش تحمیل کرده است.

منبع: فارس