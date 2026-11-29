باشگاه خبرنگاران جوان - به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی حج و زیارت، جمعی از متقاضیانی که در حج تمتع سال ۱۴۰۵ موفق به تشرف نشدند، با حضور در سازمان حج و زیارت، دغدغه‌ها و درخواست‌های خود را مطرح کردند و پاسخ مسئولان را شنیدند.

در این نشست، علی‌رضا رشیدیان، رئیس سازمان حج و زیارت، با اشاره به روند برنامه‌ریزی برای برگزاری حج تمتع اظهار کرد: اقدامات اولیه برای اعزام ۸۵ هزار نفر در حج گذشته طبق روال انجام شد، اما مجموعه‌ای از عوامل از جمله جنگ تحمیلی، محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و محقق نشدن انتقال ارز از بانک TBI عراق به حساب سازمان نزد بانک الاهلی عربستان، موجب تغییر شرایط و کاهش ظرفیت اعزام شد.

وی افزود: در نهایت ظرفیت اعزام به ۳۰ هزار نفر کاهش یافت و ۵۵ هزار نفر از متقاضیان موفق به تشرف نشدند.

رشیدیان با اشاره به تلاش‌های انجام‌شده برای اعزام زائران گفت: سازمان حج و زیارت شیوه‌های مختلفی از جمله اعزام زمینی و هوایی را بررسی کرد و با رفع برخی محدودیت‌ها در روز‌های نزدیک به موسم حج، اعزام‌ها به‌صورت هوایی از سه فرودگاه کشور انجام شد.

وی تأکید کرد: با وجود دشواری‌های موجود، برگزاری حج و حضور زائران ایرانی در این کنگره عظیم با عزت، کرامت و امنیت دنبال شد.

رئیس سازمان حج و زیارت درباره تأمین ارز حج تمتع گذشته نیز تصریح کرد: برخلاف برخی مطالب مطرح‌شده، تاکنون هیچ ارزی با نرخ مصوب ۷۵ هزار تومان برای عملیات حج ۱۴۰۵ دریافت نشده است؛ چراکه انتقال ارز با نرخ مصوب به‌دلیل محدودیت‌های تحریمی محقق نشد و هزینه‌های اجرایی با استفاده از ارز موجود در عربستان، با نرخ بالاتر تأمین شد.

رشیدیان درباره وضعیت وجوه پرداختی متقاضیان نیز گفت: وجوه افرادی که در آن مقطع انصراف دادند یا امکان تشرف نیافتند، مطابق فرایند‌های مربوط، از پیش از ۹ اسفند و در مراحل بعدی تا تابستان مسترد شده است.

وی ادامه داد: عواید حاصل از این مبالغ نیز با همکاری بانک عامل محاسبه شده و واریز آن به حساب‌های مربوط در حال انجام است.

رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید بر اینکه این سازمان به‌دنبال انتفاع مالی نیست، اظهار کرد: سازمان خود را در قبال مطالبات زائران مسئول می‌داند و پیگیری مشکلات آنان در سطوح مختلف ادامه دارد تا شرایط مناسب‌تری برای تشرف متقاضیان فراهم شود.

در ادامه این نشست، حجت‌الاسلام والمسلمین نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با تلخ و دشوار خواندن شرایط حج گذشته به‌دلیل بازماندن شمار زیادی از متقاضیان از تشرف، تحریم‌ها و جنگ تحمیلی را از عوامل اصلی این وضعیت دانست.

وی با قدردانی از تلاش‌های مجموعه سازمان حج و زیارت، بر ضرورت شنیدن دغدغه‌ها و پیگیری مطالبات زائران تأکید کرد و از حاضران خواست پیشنهاد‌ها و راهکار‌های خود را برای عبور از مشکلات مطرح کنند.