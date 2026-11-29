باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در روز‌های پایانی پاییز، برداشت زعفران در مزارع خراسان جنوبی به اوج رسیده است؛ جایی که مردمان آبیز در شهرستان زیرکوه، با طلوع نکردن خورشید و در ساعات ابتدایی صبح، برای چیدن گل‌های زعفران راهی مزارع می‌شوند تا عطر و کیفیت این محصول ارزشمند حفظ شود.

یکی از زعفران‌کاران آبیز درباره زمان برداشت این محصول گفت: معمولاً در فصل برداشت زعفران، کار را از ساعت ۳:۳۰ تا ۴ صبح آغاز می‌کنیم تا پیش از طلوع خورشید گل‌ها را جمع‌آوری کنیم و عطر و بوی زعفران از بین نرود.

در این فصل، مزارع زعفران آبیز رنگ ارغوانی به خود گرفته‌اند و زنان و مردان، در کنار اعضای خانواده، با همدلی و همکاری مشغول برداشت گل‌های زعفران هستند؛ کاری که علاوه بر تلاش و زحمت، فرصتی برای دورهمی، گفت‌و‌گو و نشاط خانوادگی فراهم می‌کند.

یکی از افرادی که برای کمک به خانواده در فصل برداشت زعفران به آبیز آمده است، بیان کرد: از تهران آمده‌ایم تا به باباجان کمک کنیم؛ وقتی دور هم جمع می‌شویم، فضای صمیمی و شادی داریم، می‌خندیم و از کنار هم بودن لذت می‌بریم.

مشاورنیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت: حدود هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی شهرستان زیرکوه زیر کشت زعفران قرار دارد.

او افزود: پیش‌بینی می‌شود امسال با توجه به بارندگی مناسب زمستان گذشته، استفاده از کود‌های دامی پوسیده و کود‌های فسفاته، حدود ۵ هزار و ۲۰۰ کیلوگرم زعفران خشک از مزارع این شهرستان برداشت شود.

بزرگ‌ترین مزرعه یکپارچه و پلکانی زعفران خراسان جنوبی در آبیز، حاصل مدیریت دقیق منابع آب و استفاده از روش‌های نوین آبیاری توسط کشاورزان است؛ روشی که در کنار حفظ منابع، روند آبیاری زمین‌های زراعی را نیز آسان‌تر کرده است.

یکی از کشاورزان درباره تغییر شیوه آبیاری مزارع گفت: قنات حدود ۳.۵ تا ۴ کیلومتر با این زمین فاصله دارد که با استفاده از لوله‌کشی، آب را به مزرعه منتقل می‌کنیم و دیگر مانند گذشته با محدودیت و دشواری روبه‌رو نیستیم.

او افزود: پیش از اجرای این سیستم، برای آبیاری زمین باید حدود ۱.۵ ساعت زمان صرف می‌کردیم، اما اکنون با سیستم لوله‌کشی، آب در حدود ۱۵ دقیقه به زمین می‌رسد و کار آبیاری بسیار آسان‌تر شده است.

هر گل ارغوانی زعفران، حاصل یک سال صبر و تلاش است؛ روایتی از پیوند آب و خاک و همت مردمانی که از دل محدودیت‌ها، ثروتی به رنگ سرخ آفریده‌اند.