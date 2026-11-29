باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - لیوت کوهن، ستون‌نویس نشریه «آتلانتیک»، نوشت تضمین‌های امنیتی مبتنی بر ماده ۵ پیمان ناتو که واشنگتن به کی‌یف پیشنهاد کرده است، ممکن است بی‌فایده از آب درآیند و این موضوع «حقیقتی ناخوشایند» برای آمریکا و اروپا به شمار می‌رود.

بر اساس ماده ۵ پیمان ناتو، حمله مسلحانه به هر یک از کشور‌های عضو این ائتلاف در اروپا یا آمریکای شمالی، حمله به تمامی اعضای ناتو تلقی می‌شود و هر یک از اعضا باید اقداماتی را که «ضروری تشخیص می‌دهد»، برای پاسخ به آن انجام دهد.

به عقیده کوهن، در صورت اعمال چنین تضمین‌هایی درباره اوکراین، آمریکا این حق را برای خود محفوظ خواهد داشت که درباره زمان ضرورت اقدام متقابل تصمیم‌گیری کند.

این ستون‌نویس نوشت: «با این حال، تضمین‌هایی که امکان عملی کردن آنها وجود نداشته باشد، به همان اندازه بی‌معنا هستند.»

پیش‌تر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، گفته بود تا زمانی که مناقشه اوکراین حل‌وفصل نشده است، تمایلی به ورود به هیچ‌گونه گفت‌وگویی درباره تضمین‌های امنیتی برای این کشور ندارد.

منبع: تاس