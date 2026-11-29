باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ ناصر قلی‌نیا با اعلام آخرین وضعیت ترافیکی جاده‌های کشور در صبح یکشنبه ۸ آذرماه ۱۴۰۵ اظهار کرد: در آزادراه قزوین ـ کرج ـ تهران، محدوده ساسانی تا پل کلاک و وردآورد، ترافیک نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه ساوه ـ تهران در محدوده احمدآباد و همچنین محور شهریار ـ تهران در برخی مقاطع نیز ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا در ادامه از انسداد ۳ محور غیرشریانی خبر داد و گفت: محور‌های هشتگرد ـ طالقان، پاوه ـ مریوان در محدوده گردنه تته و وازک ـ بلده همچنان مسدود هستند.

سرهنگ قلی نیا در انتها افزود: رانندگان پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیت‌های جاده‌ای اطلاع پیدا کنند و با رعایت فاصله طولی مناسب، پرهیز از عجله و توجه به علائم راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن داشته باشند.