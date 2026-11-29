باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - رضا نواز سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت، در رادیو اقتصاد از اجرای هم‌زمان سه طرح در حوزه توزیع و سوخت‌گیری بنزین خبر داد و گفت: شناسنامه‌دار شدن سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه در استان تهران، جمع‌آوری کارت‌های آزاد در ۱۱ استان و اجرای آزمایشی انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در پنج استان، از جمله اقدامات در حال اجرا در این حوزه است.

نواز، با اشاره به اجرای طرح شناسایی سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه در تهران اظهار کرد: در این طرح، با استفاده از کارت بانکی و رمز دریافت‌شده، هویت فرد استفاده‌کننده از کارت آزاد جایگاه مشخص می‌شود و به این ترتیب، تمامی سوخت‌گیری‌های انجام‌شده با کارت آزاد در استان تهران، قابل شناسایی و ردیابی است.

وی با اشاره به مشکلات اولیه اجرای این طرح افزود: تغییر در شیوه توزیع سوخت، در ابتدا با دشواری‌هایی همراه بود و موجب طولانی شدن صف‌ها، قطعی و وصل شدن سامانه و بروز برخی مشکلات فنی شد؛ اما با گذشت زمان، وضعیت بهبود یافته و همچنان ایرادات جزئی فنی در حال پیگیری است.

نواز ادامه داد: برای تسهیل خدمت‌رسانی و کاهش صف‌های سوخت، میزان سوخت‌گیری با کارت آزاد جایگاه در هر نوبت در استان تهران از ۲۵ لیتر به ۴۰ لیتر افزایش یافته است. این اقدام به کاهش صف‌ها در جایگاه‌های سوخت کمک کرده است.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت درباره دریافت مبلغ هزار تومان برای احراز هویت نیز گفت: جایگاه‌های سوخت و شرکت‌های نفتی، طبق اعلام خود، هیچ سهمی از این مبلغ دریافت نمی‌کنند و این هزینه با سازوکاری برای احراز هویت دریافت می‌شود.

وی با بیان اینکه جزئیات دقیق این هزینه هنوز برای صنف جایگاه‌داران روشن نیست، افزود: در این زمینه از بانک مرکزی پیگیری‌هایی انجام شده و وعده ارائه توضیحات و شفاف‌سازی داده شده است. صنف جایگاه‌داران نیز در راستای مطالبه مردم، پیگیری کاهش این مبلغ و روشن شدن سازوکار دریافت آن را دنبال می‌کند.

نواز در ادامه درباره طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی تأکید کرد: اجرای این طرح متوقف نشده و صرفاً در دو تا سه ماه گذشته با کندی‌هایی همراه بوده است. این طرح بر اساس مصوبه مجلس در حال اجراست و در پنج استان، به‌صورت آزمایشی دنبال می‌شود.

وی با اشاره به استقبال و میزان تراکنش‌های ثبت‌شده در این استان‌ها اظهار امیدواری کرد: در صورت تداوم روند فعلی، طرح انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در آذرماه از مرحله آزمایشی عبور کند.