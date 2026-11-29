باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - «حازم قاسم»، سخنگوی حماس، گفت این کمیته به ریاست «علی شعث» چندین ماه است که در قاهره به سر می‌برد و ناکامی هیئت صلح در فراهم کردن زمینه ورود آن به غزه را نشانه «ضعف اسفبار» این هیئت توصیف کرد.

وی از این کمیته خواست به‌طور علنی توضیح دهد که چه عواملی مانع از آغاز فعالیت آن در غزه شده است.

قاسم از همه طرف‌ها خواست ورود این کمیته به نوار غزه را تسهیل کنند تا بتواند فعالیت‌های امدادرسانی و بازسازی را آغاز کند. وی بار دیگر بر آمادگی حماس برای واگذاری تمامی مسئولیت‌های حکمرانی تأکید کرد.

اظهارات وی یک روز پس از آن مطرح شد که رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند کابینه امنیتی این رژیم روز یکشنبه برای تصویب اقداماتی در راستای اجرای طرح صلح غزه با حمایت آمریکا تشکیل جلسه خواهد داد.

روز ۲۰ نوامبر، در سندی از هیئت صلح که روزنامه «یدیعوت آحارونوت» منتشر کرد، هشدار داده شده بود که اسرائیل با خودداری از عمل به تعهدات هم‌تراز با تعهدات حماس، در معرض آن قرار می‌گیرد که مانع اجرای طرح صلح شناخته شود.

گروه فلسطینی حماس در ماه ژوئیه با نقشه راهی برای انتقال اختیارات حکمرانی به «کمیته ملی اداره غزه» (NCAG) و خلع سلاح موافقت کرده بود.

هیئت صلح در ۹ نوامبر اعلام کرد تأخیر‌های اسرائیل در صدور مجوز ورود کمک‌های بشردوستانه و اجرای تعهدات خود ذیل «پروتکل بشردوستانه شرم‌الشیخ»، بحران انسانی در غزه را تشدید کرده است.

اسرائیل و حماس در اکتبر ۲۰۲۵ و در چارچوب طرحی با حمایت آمریکا به توافق آتش‌بس دست یافتند، اما اجرای مفاد باقی‌مانده این توافق متوقف شده است. اسرائیل همچنان کنترل ۷۰ درصد از نوار غزه را در اختیار دارد.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده از سوی وزارت بهداشت غزه، نقض توافق آتش‌بس از سوی اسرائیل از زمان اجرایی شدن آن تاکنون به شهادت یک‌هزار و ۷۰۵ فلسطینی و مجروح شدن ۶ هزار و ۱۶۳ نفر دیگر منجر شده است.

جنگ نسل‌کُشانه اسرائیل علیه غزه از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون به شهادت ۷۵ هزار فلسطینی و مجروح شدن بیش از ۱۷۶ هزار نفر دیگر، که بیشتر آنها زنان و کودکان هستند، منجر شده و ۹۰ درصد زیرساخت‌های این منطقه را ویران کرده است.

منبع: آناتولی