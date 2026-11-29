باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دفتر امور تایوان شورای دولتی چین در واکنش به نتایج انتخابات محلی تایوان اعلام کرد پکن صرف‌نظر از اینکه چه حزبی در این جزیره قدرت را در اختیار داشته باشد، به تلاش برای وحدت ادامه خواهد داد.

«ژانگ هان»، سخنگوی این دفتر گفت: صرف‌نظر از تغییرات در فضای سیاسی جزیره تایوان، این تغییرات نمی‌تواند مسیر یا روند رو به پیشرفت روابط دو سوی تنگه را تغییر دهد، چه رسد به اینکه بتواند روند تاریخی وحدت چین را متوقف کند؛ چین باید متحد شود و قطعاً متحد خواهد شد.

این اظهارات پس از آن مطرح شد که چیانگ وان‌آن، نامزد حزب مخالف کومینتانگ، با شکست دادن پوما شن، نامزد حزب دموکراتیک پیشرو، بار دیگر به‌عنوان شهردار تایپه انتخاب شد. با وجود شکست حزب حاکم در پایتخت، حزب دموکراتیک پیشرو در ۹ شهر و شهرستان از مجموع ۲۲ منطقه انتخاباتی پیروز شد.

منبع: رویترز