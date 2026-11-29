باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - دویست‌و‌پنجمین جلسه علنی مجلس شورای اسلامی امروز (یکشنبه، ۸ آذر) که به صورت ترکیبی (بخشی از نمایندگان به صورت حضوری و بخشی به صورت وبیناری) با ریاست محمدباقر قالیباف آغاز به‌کار کرد.

روح‌الله متفکرآزاد عضو هیئت‌رئیسه مجلس دستورکار امروز نمایندگان را به شرح ذیل قرائت کرد:

گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۳/۰۶/۰۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۱۳۶۲/۰۲/۲۹

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه دوجانبه در زمینه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اندونزی

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در ساز و کار همکاری سازمان‌های مالیاتی طرح پهنه راه

گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری‌اسلامی‌ایران و دولت فدراسیون روسیه در مورد شناسایی متقابل برنامه‌های فعالان اقتصادی مجاز

گزارش کمیسیون اقتصادی در موردلایحه مدیریت بدهی‌های عمومی