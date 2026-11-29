باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - محسن طرزطلب معاون وزیر نیرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از آغاز سررسید و پرداخت اقساط تسهیلات صندوق توسعه ملی توسط سرمایه‌گذاران خبر داد و افزود: با پیشرفت پروژه‌ها، سرمایه‌گذاران موظفند اصل و سود منابع تخصیص‌یافته را مطابق سازوکار‌های تعیین‌شده تسویه نمایند.

او خاطرنشان کرد: در این مدل اقتصادی، اصل بر مشارکت صندوق است و پس از پایان دوره بازپرداخت تسهیلات دریافتی توسط سرمایه گذار، مالکیت نیروگاه‌های خورشیدی و سایر نیروگاه‌های تجدیدپذیر به سرمایه گذاران منتقل خواهد شد.

طرزطلب یادآور شد: مشارکت صندوق توسعه ملی در احداث نیروگاه‌های تجدیدپذیر، نخستین نمونه موفق از سرمایه گذاری ملی است که در نهایت علاوه بر احداث نیروگاه‌ها و تاسیسات تولید برق خورشیدی، به توانمندسازی بخش خصوصی و بازگشت منابع هزینه شده از محل صندوق توسعه منجر شده است.

معاون وزیر نیرو بیان کرد: این نمونه موفق می‌تواند به سایر حوزه‌های مورد نیاز کشور نیز توسعه یافته و در عین حال منابع صندوق توسعه ملی نیز حفظ شود.

براساس این گزارش، براساس برنامه ریزی صورت گرفته صندوق توسعه ملی باید ۲.۳ میلیارد دلار د رحوزه تجدیدپذیر‌ها مشارکت کند که از این میان تاکنون ۱ میلیارد دلار اختصاص پیدا کرده است.