باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - یعقوب منش، کارشناس اقتصادی، با تأکید بر ضرورت اتخاذ سیاست‌های اقتصادی متناسب با شرایط جنگی کشور، گفت: در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریم‌ها مواجه است، دولت و مجلس باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ کنند تا آسیب به معیشت مردم به حداقل برسد و هدف دشمن در ایجاد فشار اقتصادی محقق نشود.

یعقوب منش با اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: اقتصاد مقاومتی به معنای استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و مزیت‌های داخلی کشور برای دستیابی به بیشترین بهره‌وری، کارایی و رفاه مردم است؛ به‌گونه‌ای که همزمان منافع نسل‌های آینده نیز تأمین شود.

وی افزود: اقتصاد مقاومتی با مفهوم ریاضت اقتصادی که بعضاً در کشورهای غربی مطرح می‌شود، تفاوت اساسی دارد؛ چراکه در اقتصاد مقاومتی از ابتدا بر افزایش رفاه مردم و استفاده بهینه از منابع تأکید شده، در حالی که برخی رویکردهای ریاضتی با تحمیل سختی به مردم در راستای دستیابی به اهداف اقتصادی دنبال می‌شوند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به شرایط جنگی و فشارهای اقتصادی علیه کشور بیان کرد: در شرایطی که کشور با فشار نظامی و تحریم‌های گسترده مواجه بوده، ضرورت دارد آرایش اقتصادی کشور نیز متناسب با شرایط جنگی تغییر کند. در وضعیت عادی، برنامه هفتم توسعه و بودجه کشور بر اساس مؤلفه‌های اقتصادی معمول تدوین و اجرا می‌شود، اما در شرایط ویژه کنونی باید دولت و مجلس تدابیر و برنامه‌های متناسب با وضعیت روز کشور اتخاذ کنند.

یعقوب منش ادامه داد: ممکن است شرایط جنگی چند ماه ادامه پیدا کند، بنابراین در این دوره به سیاست‌های ویژه، ایده‌های جدید اقتصادی و برنامه‌های فعال نیاز داریم تا فشارهای اقتصادی به معیشت مردم کمترین آسیب را وارد کند.

وی با اشاره به آثار اقتصادی جنگ در کشورهای مختلف گفت: آثار اقتصادی این جنگ در بسیاری از کشورهای جهان نمایان شده و در برخی کشورها از جمله پاکستان، تورم حدود ۱۰ تا ۱۱ درصدی گزارش شده است. همچنین در کشورهای اروپایی اعتراض‌هایی نسبت به افزایش قیمت‌ها، تورم و هزینه‌های انرژی شکل گرفته و به نظر می‌رسد آثار تورمی این شرایط در اروپا طی ماه‌های آینده نیز ادامه داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: هدف دشمن از فشارهای اقتصادی، افزایش محدودیت‌ها و ایجاد فشار بر مردم برای تضعیف تاب‌آوری کشور است؛ بنابراین باید در این شرایط، دولت با اجرای برنامه‌های مکمل و تدابیر جدید، از معیشت مردم حمایت کند.

وی با اشاره به ضرورت اقدامات کوتاه‌مدت در حوزه حمایت معیشتی گفت: در کنار سیاست‌های بلندمدت ارزی، پولی و مالی، در شرایط فعلی باید تدابیر فوری نیز در نظر گرفته شود. یکی از اقداماتی که می‌توان آن را تقویت کرد، طرح کالابرگ الکترونیکی است که با اصلاح و افزایش هدفمند اعتبار آن می‌تواند حمایت بیشتری از خانوارها انجام دهد.

وی افزود: بر اساس اطلاعاتی که در این زمینه به دست آورده‌ام، اعتبار کالابرگ حدود ۴۵ تا ۴۶ میلیون نفر به یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، اما به نظر می‌رسد دهک‌های اول و دوم درآمدی به حمایت بیشتری نیاز داشته باشند و اعتبار کالابرگ این خانوارها به حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون تومان افزایش پیدا کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به اعتراض برخی خانوارهای دهک‌های هشتم و نهم نسبت به حذف یا عدم افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: باید گردش درآمدی و وضعیت واقعی درآمد خانوارها به‌درستی بررسی شود و زمینه اعتراض و بازبینی پرونده‌ها نیز فراهم باشد تا در صورت وجود خطا در ارزیابی‌ها، وضعیت این خانوارها مجدداً بررسی شود.

یعقوب منش ادامه داد: توضیحات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره طرح افزایش اعتبار کالابرگ نشان می‌دهد که در برخی مراحل، بررسی‌ها به‌صورت خانوارمحور انجام شده و صرفاً دهک‌بندی مبنای تصمیم‌گیری نبوده است؛ بنابراین لازم است شاخص‌های مورد استفاده در ارزیابی درآمد خانوارها نیز با دقت بیشتری بررسی شود تا خانوارهای نیازمند از حمایت‌های لازم محروم نمانند.

وی با بیان اینکه تأمین منابع مالی برای افزایش اعتبار کالابرگ در شرایط جنگی ممکن است دشوار باشد، گفت: می‌توان از روش‌های جدید تأمین مالی، از جمله انتشار اوراق و گواهی‌های مبتنی بر طلا، استفاده کرد که البته اجرای این پیشنهادها نیازمند بررسی و اخذ مجوزهای لازم است.

این کارشناس اقتصادی همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از کارگران و کارمندان در شرایط فعلی اظهار کرد: در حوزه حقوق و دستمزد نیز باید تدابیر ویژه‌ای اتخاذ شود، چراکه حمایت از درآمد و قدرت خرید نیروی کار یکی از موضوعات مهم در مدیریت شرایط اقتصادی کشور است و این مسئله نیازمند برنامه‌ریزی جدی است.

یعقوب منش در پایان با اشاره به تاب‌آوری مردم در مواجهه با شرایط دشوار اقتصادی گفت: مردم ایران در مقاطع مختلف نشان داده‌اند که در شرایط خاص کشور همراهی و تاب‌آوری بالایی دارند و این همراهی در حوزه‌های مختلف اقتصادی، از جمله انرژی و سوخت، می‌تواند نقش مهمی در عبور از شرایط دشوار داشته باشد؛ با این حال، مسئولیت اصلی دولت در این شرایط، اتخاذ سیاست‌هایی است که فشار اقتصادی بر خانوارها را کاهش دهد و از معیشت مردم حمایت کند.