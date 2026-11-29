باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - روزنامه واشنگتن‌پست روز شنبه در گزارشی مدعی شد ایران پس از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل علیه این کشور، در حملات خود به نیرو‌های آمریکایی از خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک متعلق به شرکت اسپیس‌ایکس استفاده کرده است.

واشنگتن‌پست به نقل از دو فرد آگاه از گفت‌و‌گو‌های داخلی شرکت اسپیس‌ایکس ادعا کرد که ایلان ماسک، مدیرعامل این شرکت، پس از اطلاع از دو مورد استفاده غیرمجاز از استارلینک که تیم او تشخیص داده بود با تلاش‌های ایران علیه نیرو‌های آمریکایی مرتبط است، به‌شدت خشمگین شد.

همچنین به گفته یکی از این افراد، به ماسک اطلاع داده شده بود که ارتش آمریکا از پهپاد‌های یک‌طرفه با استفاده از نسخه نظامی‌شده استارلینک، موسوم به «استارشیلد»، بهره برده، اما این کار را با طرح ارزان‌تری انجام داده که برای عملیات زمینی در نظر گرفته شده است.

شرکت اسپیس‌ایکس و وزارت امور خارجه ایران بلافاصله به درخواست رویترز برای اظهارنظر در این زمینه پاسخ ندادند.

به نوشته واشنگتن‌پست، در گزارشی محرمانه خطاب به «پیت هگست»، وزیر جنگ آمریکا، به استفاده ارتش ایران از استارلینک اشاره شده است.

وزارت جنگ آمریکا در بیانیه‌ای به رویترز اعلام کرد: «از گزارش ارائه‌شده به دفتر وزیر دفاع در ارتباط با این موضوع اطلاعی ندارد.»

استفاده از استارلینک در مناطق درگیر منازعات ژئوپلیتیکی، کنترل این سرویس از سوی دولت آمریکا و همچنین استفاده غیرقانونی نهاد‌های تحت تحریم از آن، در بحبوحه جنگ‌های اوکراین و ایران با حساسیت و نظارت بیشتری روبه‌رو شده است.

استارلینک مجوز فعالیت در ایران را ندارد، اما ماسک پیش‌تر ادعا کرده بود که این سرویس در ایران فعال است.

بر اساس گزارش وال‌استریت ژورنال، پس از آن اعتراضات ماه ژانویه در ایران، دولت آمریکا هزاران پایانه استارلینک را به‌صورت قاچاق وارد ایران کرد.

منبع: رویترز