باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر موقت رژیم صهیونیستی قصد دارد پیش از واگذاری سمت نخست‌وزیری به گادی آیزنکوت، ۳ تا ۴ ماه دیگر در این سمت باقی بماند.

روزنامه معاریو به نقل از منابع سیاسی ناشناس گزارش داد نتانیاهو قصد دارد این پیشنهاد را در مذاکرات روز یکشنبه برای تشکیل کابینه وحدت مطرح کند و دلیل آن را تنش‌ها با ایران عنوان کند.

این شرط در پیشنهاد علنی نتانیاهو در روز شنبه برای واگذاری نخست‌وزیری به آیزنکوت در مرحله نخست بر اساس توافق چرخشی مطرح نشده بود.

روزنامه یدیعوت آحارونوت نیز گزارش داد نتانیاهو می‌خواهد برای مدت نامشخصی در سمت نخست‌وزیری باقی بماند تا با رویارویی احتمالی با ایران مقابله کند و سپس کنار برود. به نوشته این روزنامه، آیزنکوت به‌شدت با این پیشنهاد مخالف است.

هاآرتص نیز به نقل از منبعی در حزب لیکود گزارش داد نتانیاهو قصد دارد به دلیل آنچه تهدید موجودیتی از سوی ایران توصیف می‌کند، به‌تعویق انداختن آغاز نخست‌وزیری آیزنکوت را درخواست کند.

این دو روز شنبه توافق کردند روز یکشنبه برای مذاکرات تشکیل کابینه وحدت دیدار کنند؛ این توافق پس از آن حاصل شد که آیزنکوت از نتانیاهو خواست جدیت پیشنهاد خود را نشان دهد و حزب لیکود را به تعلل در مذاکرات طی نزدیک به سه هفته متهم کرد.

آیزنکوت در ائتلاف خود با اختلاف‌نظر‌هایی درباره تشکیل کابینه وحدت با لیکود یا اتکا به حمایت احزاب عربی روبه‌رو است.

ائتلاف او در کنستِ ۱۲۰ کرسی، ۴۸ کرسی دارد و برای تشکیل کابینه به ۶۱ کرسی نیاز است. احزاب عربی نیز ۱۹ کرسی در اختیار دارند.

آیزنکوت تا ۶ دسامبر فرصت دارد کابینه را تشکیل دهد و می‌تواند یک‌بار از اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی درخواست تمدید ۱۴ روزه مهلت کند.

این در حالی است که یائیر لاپید، از رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو پیشنهاد او برای چرخشی کردن دوره نخست وزیری و واگذاری دوره اول به گادی آیزنکوت را «فریبکاری آشکار» توصیف کرد.

لاپید در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نتانیاهو را فردی توصیف کرد که به‌طور مکرر فریبکاری کرده، به شرکای سیاسی خود خیانت کرده و توافق‌ها را زیر پا گذاشته است. او گفت تنها راه سنجش جدیت پیشنهاد نتانیاهو، تشکیل کابینه‌ای به ریاست آیزنکوت بدون حضور حزب لیکود و سپس آغاز مذاکرات برای پیوستن این حزب به ائتلاف است.

منبع: آناتولی