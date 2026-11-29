باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلی‌پور - مرکز مبادله ایران امروز یکشنبه هشتم آذر، میزبان یکصد و شصت و دومین حراج شمش طلا است.

متقاضیان تا ساعت ۲۴ روز گذشته شنبه ۷ آذر فرصت داشتند ۵۰ میلیارد ریال (۵ میلیارد تومان) وجه الضمان به ازای هر شمش را جهت شرکت در حراج را واریز کنند.

گفتنی است، خریداران حداکثر مجاز به خرید ۲۵ قطعه شمش طلا در طول یک هفته تقویمی هستند و کارمزد حراج برای هر طرف معامله، ۲۰ میلیون ریال (مجموعاً ۴۰ میلیون ریال از هر معامله) تعیین شده است. قیمت پایه توسط عرضه‌کننده در روز حراج اعلام می‌شود و معاملات به روش حضوری و نقدی انجام می‌گیرد.