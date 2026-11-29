باشگاه خبرنگاران جوان، سیدغریب سجادی در دیدار با معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، با اشاره به پیشینه غنی فرهنگی و هنری سنندج اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت‌های ارزشمندی در حوزه فرهنگ و هنر برخوردار است و هنرمندان شاخصی در سطح ملی و بین‌المللی از این منطقه برخاسته‌اند.

وی با اشاره به جایگاه سنندج به‌عنوان شهر خلاق موسیقی افزود: با توجه به پیشینه و ظرفیت‌های موسیقایی این شهر، راه‌اندازی انجمن ملی دف ایران در سنندج می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

ضرورت برگزاری رویدادهای بین‌المللی موسیقی در سنندج

فرماندار سنندج همچنین بر ضرورت برنامه‌ریزی برای برگزاری رویدادهای متنوع فرهنگی و هنری در این شهرستان تأکید کرد و گفت: سنندج ظرفیت‌های فراوانی در حوزه فرهنگ و هنر دارد که باید با برنامه‌ریزی مناسب از این توانمندی‌ها بهره‌برداری شود.

سجادی در ادامه پیشنهاد برگزاری جایزه موسیقی استاد علی‌اصغر کردستانی را مطرح کرد و خواستار ارتقای این رویداد به سطح بین‌المللی و تبدیل آن به یک فستیوال بین‌المللی موسیقی شد.