باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های کاپ کراس کانتری کوهستان کشور در رده‌های سنی جوانان و بزرگسالان، ششم آذرماه به میزبانی شهر بهشهر در استان مازندران برگزار شد.

در این دوره از مسابقات که در مسافتی بیش از ۴۰ کیلومتر برگزار شد، بیش از ۶۰ رکابزن از استان‌ها و باشگاه‌های مختلف کشور حضور داشتند و در رشته کراس کانتری کوهستان با یکدیگر به رقابت پرداختند.

ابوالفضل اسمخانی، رکابزن کردستانی، با هدایت و مربیگری مهرداد عباسی موفق شد در رده سنی جوانان با پشت سر گذاشتن نمایندگان باشگاه‌های پتروشیمی تبریز و آکادمی ملی فراز، عنوان قهرمانی را کسب کند و بر سکوی نخست این رقابت‌ها بایستد.

این ورزشکار کردستانی پیش از این نیز در رقابت‌های کاپ کراس کانتری کوهستان کشور که آبان‌ماه به میزبانی تهران برگزار شد، عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورده بود.