باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام‌جمعه - ابوالفضل واحدی، معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌و‌گو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان گفت: سازمان امور دانشجویان با همکاری دانشگاه‌ها، تمامی اقدامات لازم را جهت تجهیز و آماده‌سازی خوابگاه‌ها برای پذیرش دانشجویان جدید انجام داده است.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری افزود: با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته میان وزارت علوم، سازمان دانشجویان و دانشگاه‌ها، تلاش شده تا حد امکان نیاز‌های اساسی دانشجویان در مرحله ورود به دانشگاه پاسخ داده شود.

واحدی با اشاره به میزان پوشش فعلی ادامه داد: در مجموع، درصد قابل توجهی از دانشجویان جدید تحت پوشش خوابگاه‌ها قرار گرفته‌اند.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: اگرچه در برخی مناطق چالش‌هایی وجود دارد، اما دانشگاه‌ها تمام توان خود را برای پاسخگویی به نیاز‌های دانشجویان به کار گرفته‌اند تا فرآیند استقرار دانشجویان با کمترین مشکل مواجه شود.