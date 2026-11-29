باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی سازمان امور مالیاتی در توضیح شرایط پرداخت مالیات اصناف و بازاریان اظهار داشت: بر اساس قانون، موعد رسیدگی به مالیات صاحبان مشاغل و ارائه اظهارنامه عملکرد سال گذشته، با تلاش سازمان جهت سیستماتیک کردن محاسبات و هوشمندسازی فرآیندها، تا ۳۱ آبان ماه تمدید شده است.

وی تأکید کرد: این رویکرد با بهره‌گیری از پایگاه‌های اطلاعاتی و شناسایی درآمدها، به منظور برخورد دقیق با مودیان در راستای اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم صورت می‌گیرد.

موحدی بکنظر همچنین از یک نوآوری و تسهیل مهم خبر داد و گفت: حدنصاب بهره‌مندی از تسهیلات تبصره ماده ۱۰۰ با افزایش قابل توجهی رو‌به‌رو شده است؛ این میزان در سال گذشته حدود ۲۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بود، اما با تلاش‌های صورت گرفته در سال جاری، این حدنصاب به ۷۲ میلیارد تومان افزایش یافته است، مودیانی که فروش خالص کالا و خدمات آنها کمتر از ۷۲ میلیارد تومان باشد، می‌توانند از این تسهیلات برخورداری کنند.