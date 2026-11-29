باشگاه خبرنگاران جوان؛ کلثوم مومنی - مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان با اعلام این خبر در حاشیه بازدید رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران از پایانه مرزی باشماق مریوان، عملکرد این منطقه را در زمینه کنترل و پایش عرضه سوخت تشریح کرد.

جلال حمه‌حسنی افزود: از ابتدای امسال با اجرای دقیق طرح‌های پایش فروش سوخت در باک و عرضه در جایگاه‌های مرزی استان، ۵ هزار میلیارد تومان به حساب خزانه دولت واریز شده که این رقم در مقایسه با سال قبل افزایش چشمگیری یافته است.

وی تاکید کرد: کنترل سوخت کامیون‌های ترانزیتی و ترانشیپی به دلیل تفاوت قیمت در دو سوی مرز، از اولویت‌های اصلی این شرکت است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه کردستان ادامه داد: روزانه به‌طور میانگین ۷۵۰ دستگاه کامیون از مرزهای استان تردد می‌کنند که تمامی فرآیندهای مربوط به سوخت‌گیری آن‌ها تحت نظارت دقیق نرم‌افزاری و نیروی انسانی قرار دارد.

اجرای طرح «باک پر»، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه، ساماندهی فعالیت دلالان سوخت و تسهیل در روند تردد کامیون‌های ترانزیتی از جمله دستاوردهای اجرای این طرح‌ها عنوان شده است.

در همین راستا، رئیس بازرسی و پاسخگویی به شکایات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران ضمن بررسی میدانی فرآیندهای عرضه سوخت در پایانه‌های مرزی باشماق و سیرانبند بانه، اقدامات انجام شده در منطقه کردستان را در راستای جلوگیری از قاچاق سوخت، روان‌سازی صادرات و ارائه خدمات به رانندگان ترانزیتی مثبت ارزیابی کرد و از هماهنگی‌های صورت گرفته میان دستگاه‌های متولی در پایانه‌های مرزی ابراز رضایت کرد.