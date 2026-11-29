باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - درزی‌نیا مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چالوس با اشاره به جزئیات این اقدام، گفت: در راستای اجرای قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و سیاست‌های سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر صیانت از اراضی کشاورزی، ۱۰۰ مورد اراضی بایر به مساحت ۴۰ هکتار در سطح شهرستان شناسایی و اخطار‌های لازم به مالکان آنها ابلاغ شد.

او هدف از این اقدام را جلوگیری از رهاسازی اراضی، تشویق به بازگرداندن زمین‌ها به چرخه تولید و مقابله با تغییر کاربری غیرمجاز عنوان کرد و افزود: مالکان این اراضی موظفند در مهلت قانونی نسبت به کشت و احیای زمین‌های خود اقدام کنند؛ در غیر این صورت پرونده‌های مربوطه برای اعمال قانون به مراجع ذی‌صلاح ارجاع خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان با تأکید بر تداوم گشت‌های نظارتی و استفاده از ظرفیت‌های قانونی، از کشاورزان خواست هرگونه تغییر کاربری یا رهاسازی اراضی را به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان اطلاع دهند.