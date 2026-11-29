باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی، پایان عملیات ریل‌گذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری و هدف‌گذاری بهره‌برداری در دهه فجر؛ راه‌آهن چابهار ـ زاهدان پس از سال‌ها انتظار به مراحل پایانی اجرا رسیده است. پروژه‌ای راهبردی که قرار است بندر اقیانوسی چابهار را به شبکه سراسری راه‌آهن متصل کند و زمینه تحول در ظرفیت‌های ترانزیتی، اقتصادی و تجاری شرق کشور را فراهم آورد.

پروژه راه‌آهن چابهار ـ زاهدان اکنون در یکی از حساس‌ترین مقاطع اجرایی خود قرار دارد. بر اساس آخرین اظهارات هوشنگ بازوند، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، عملیات ریل‌گذاری مسیر ۴۸۰ کیلومتری این پروژه حدود ۴۰ روز پیش به پایان رسیده و پیشرفت فیزیکی کل طرح به ۹۶ درصد رسیده است.

بازوند در خصوص این موضوع اعلام کرده بود که ریل‌گذاری این مسیر از آبان‌ماه ۱۴۰۳ در محدوده خاش آغاز شد و تکمیل آن در مدت‌زمان تعیین‌شده، رکوردی بی‌سابقه یا دست‌کم کم‌نظیر در صنعت ریلی کشور به شمار می‌رود.

به گفته وی، مطابق برنامه ابلاغی وزیر راه و شهرسازی، پروژه باید تا پایان دی‌ماه تکمیل شود و با توجه به روند عملیات اجرایی، این احتمال وجود دارد که پیش از موعد مقرر نیز آماده بهره‌برداری شود. بااین‌حال، زمان دقیق افتتاح رسمی هنوز مشخص نشده و قرار است با هماهنگی وزیر راه و شهرسازی و رئیس‌جمهور تعیین شود.

پایش هفتگی برای عبور از آخرین موانع

در یازدهمین جلسه کارگروه نظارت و رصد عملیاتی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان، با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، هوشنگ بازوند، عبدالرضا عابد، رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء و سایر مدیران اجرایی، آخرین وضعیت عملیات و موانع باقی‌مانده بررسی شد.

تأمین منابع مالی متناسب با برنامه زمان‌بندی، تأمین سوخت ناوگان روسازی، تجهیز کارگاه‌ها به ماشین‌آلات و ناوگان موردنیاز، تأمین مصالح و ارزیابی میزان پیشرفت بخش‌های مختلف از مهم‌ترین محورهای این نشست بود.

همچنین روند احداث ساختمان ایستگاه‌های مسافری چابهار و نیکشهر و نیازمندی‌های اجرایی این بخش‌ها مورد بررسی قرار گرفت و تصمیماتی برای رفع موانع و تقویت ظرفیت‌های اجرایی اتخاذ شد.

وزیر راه و شهرسازی نیز با تأکید بر ضرورت هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول، خواستار پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و انطباق روند تأمین منابع و تجهیزات با برنامه زمان‌بندی شد. استمرار جلسات هفتگی این کارگروه نشان می‌دهد که مدیریت پروژه در مرحله پایانی، بر کنترل جزئیات اجرایی و جلوگیری از ایجاد وقفه متمرکز شده است.

پیشرفت تا ۲۰ درصد جلوتر از برنامه در برخی قطعات

یکی از نکات قابل‌توجه در آخرین گزارش‌های اجرایی، پیشرفت فراتر از برنامه در بخش‌هایی از مسیر است.

عبدالرضا عابد، رئیس قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء، اعلام کرده است که پیشرفت عملیات در برخی بخش‌های پروژه ۱۰ تا ۱۵ درصد و در بعضی قطعات تا ۲۰ درصد از برنامه زمان‌بندی جلوتر است.

وی همچنین ابراز امیدواری کرده است که این قرارگاه به تعهدات خود عمل کند و پروژه مطابق برنامه اعلام‌شده، هم‌زمان با سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به بهره‌برداری برسد.

در همین راستا، فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیاء نیز در بازدید میدانی از قطعات مختلف پروژه و ایستگاه مسافری چابهار، بر ضرورت تسریع در تکمیل مراحل پایانی، رعایت اصول مهندسی و استانداردهای ایمنی تأکید کرده است.

بر اساس گزارش ارائه‌شده در این بازدید، ایستگاه مسافری چابهار نیز مراحل پایانی ساخت را پشت سر می‌گذارد و قرار است هم‌زمان با افتتاح کل مسیر به بهره‌برداری برسد.

چابهار؛ حلقه اتصال اقتصاد ایران به بازارهای منطقه‌ای

اهمیت راه‌آهن چابهار ـ زاهدان فراتر از توسعه زیرساخت حمل‌ونقل در جنوب شرق کشور است. این خط ریلی به طول حدود ۶۲۸ کیلومتر، با عبور از شهرهای چابهار، نیکشهر، ایرانشهر و خاش به زاهدان می‌رسد و اتصال بندر شهید بهشتی چابهار به شبکه سراسری راه‌آهن را امکان‌پذیر می‌کند.

این اتصال می‌تواند جایگاه بندر چابهار را در تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد و مسیر تازه‌ای برای انتقال کالا میان آب‌های آزاد اقیانوسی، ایران، افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی ایجاد کند.

از منظر ترانزیتی نیز تکمیل این مسیر می‌تواند به تقویت کریدور شمال ـ جنوب کمک کند و ظرفیت ایران را برای جذب بخشی از جریان تجارت منطقه‌ای افزایش دهد. همچنین توسعه حمل‌ونقل ریلی می‌تواند وابستگی جابه‌جایی کالا به جاده را کاهش دهد، هزینه حمل محموله‌های حجیم را پایین بیاورد و زمینه توسعه مراکز لجستیکی، صنایع و فعالیت‌های اقتصادی در سواحل مکران را فراهم کند.

چالش اصلی؛ از تکمیل زیرساخت تا بهره‌برداری واقعی

با وجود پایان ریل‌گذاری و پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی، هنوز نباید میان تکمیل عملیات عمرانی و آغاز بهره‌برداری تجاری تفاوتی قائل نشد. آماده‌سازی سامانه‌های علائم و ارتباطات، آزمایش‌های فنی و ایمنی، تکمیل ایستگاه‌ها و تأمین ناوگان لکوموتیو و واگن از جمله الزاماتی هستند که برای آغاز فعالیت منظم قطارها اهمیت دارند.

از سوی دیگر، تحقق اهداف اقتصادی پروژه به عوامل دیگری نیز وابسته است؛ از جمله جذب بار کافی در بندر چابهار، ایجاد ارتباطات پایدار با شبکه‌های ریلی کشورهای همسایه، هماهنگی‌های گمرکی و توسعه زیرساخت‌های تخلیه، بارگیری و نگهداری کالا.

به همین دلیل، افتتاح رسمی خط ریلی را باید آغاز مرحله‌ای تازه دانست که موفقیت آن نه با کیلومترهای ریل‌گذاری‌شده، بلکه با میزان بار جابه‌جاشده، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم ایران از بازار ترانزیت منطقه سنجیده خواهد شد.

پروژه در آستانه بهره‌برداری، آزمون اقتصادی در پیش

راه‌آهن چابهار ـ زاهدان پس از سال‌ها اجرا اکنون به مراحل پایانی نزدیک شده است. پایان ریل‌گذاری مسیر اصلی، پیشرفت فیزیکی ۹۶ درصدی و هدف‌گذاری تکمیل تا پایان دی‌ماه و افتتاح در دهه فجر، مهم‌ترین تحولات اخیر این پروژه محسوب می‌شوند.

بااین‌حال، تحقق کامل اهداف این طرح مستلزم عبور موفق از مرحله آماده‌سازی فنی و آغاز بهره‌برداری مستمر و اقتصادی است.

در نهایت، راه‌آهن چابهار ـ زاهدان می‌تواند به یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های توسعه شرق ایران و حلقه‌ای اثرگذار در اتصال اقتصاد کشور به بازارهای منطقه‌ای تبدیل شود؛ مشروط بر آنکه پس از افتتاح، برنامه مشخصی برای تأمین بار، توسعه ناوگان، تکمیل زنجیره لجستیک و استفاده حداکثری از ظرفیت بندر چابهار دنبال شود.