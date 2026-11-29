باشگاه خبرنگاران جوان - رسیدن از «رهبری انقلاب شیر و خورشید» به «دکانداری آنلاین» و فروش روبان، سنجاق سینه و... از آن هنرهایی است که فقط نزد شازده دربه‌دری، چون رضا پهلوی پیدا می‌شود.

خبر دو سه روز پیش از این قرار بود که شازده، تازه‌ترین عملیات انقلابی‌اش را به شکل یک کمپین آغاز کرده است: پیش‌فروش «روبان شیر و خورشید»!

سرباز‌های مجازی شازده هم بلافاصله در شبکه‌های اجتماعی سروصدا راه انداختند که: «درآمد این فروشگاه آنلاین صرف تأمین مالی انقلاب ملی شیر و خورشید می‌شود». واکنش کاربران به دکان باز کردن رضا پهلوی، اما بسیار جالب بود. از شوخی‌هایی که شازده و طرفدارانش را دست انداختند تا نقد‌های جدی به رفتار و منش رهبر خودخوانده انقلاب شیر و خورشید.

برخی کاربران با تقلید از شعار‌های اخیر سلطنت‌طلبان برای رضا پهلوی و دکانش از عناوینی مثل: «آنلاین‌شاه»، «فروشگاه آنلاین ولیعهد»، «رضابیوتی» و «زنده باد فروشگاه» استفاده کردند.

یکی از کاربران هم به شوخی نوشت: «خدارو شکر... رضا پهلوی توی ۶۶ سالگی بالاخره به استقلال مالی رسیده و دیگه لازم نیس از مامانش پول بگیره».

یک نفر هم مدعی شد رضا پهلوی سنجاق سینه‌ای را که درنهایت یک دلار می‌ارزد، دارد به ۷ دلار می‌فروشد!

برخی از سلطنت‌طلبان و طرفدارانش هم اگرچه او را مسخره نکردند، اما انتقاد داشتند که چرا سعی دارد کالایش را با شعار حمایت از خانواده‌های کشته‌شدگان دی‌ماه ۱۴۰۴ به فروش برساند؟

البته کمپین راه انداختن با هدف جمع‌آوری کمک‌های مالی برای فعالیت‌های سیاسی چیز عجیب و غریبی نیست و در خیلی از کشور‌ها رایج است. منتها رفتار دکان‌آنلاین شازده در این ماجرا با کمپین‌های معمول فرق بزرگی دارد.

منتقدانش می‌گویند سازوکار مالی ماجرا و اینکه پول فروش روبان شیر و خورشید واقعاً به جیب چه کسی می‌رود، اصلاً مشخص نیست. ادعا درباره اینکه پول‌ها خرج حمایت از خانواده کشته‌شدگان یا انقلاب ادعایی شیروخورشید خواهد شد نیز فقط حرف سربازان مجازی پهلوی است.

این نکته هم سلطنت‌طلبان را شاکی کرده است که: «چرا شاهزاده، ادعای رهبری انقلاب شیر و خورشید را با دکانداری در فضای مجازی تاخت زده است؟».

منبع: روزنامه قدس