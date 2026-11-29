باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی علیزاده، مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، با تشریح روند نوسازی ناوگان اتوبوسرانی پایتخت، از ورود و نوسازی حدود ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس در دوره ششم مدیریت شهری خبر داد و گفت: با وجود محدودیت‌های مالی، مشکلات تولید و پیچیدگی‌های تأمین ناوگان، اقدامات گسترده‌ای برای ارتقای خدمات حمل‌ونقل عمومی انجام شده است.

علیزاده با اشاره به وضعیت ناوگان در آغاز دوره ششم مدیریت شهری اظهار کرد: شرکت واحد در آن مقطع با حدود ۸۶۰ دستگاه اتوبوس فعال فعالیت می‌کرد؛ در حالی که تهران به ناوگانی بسیار بیشتر از این تعداد نیاز داشت. در همین شرایط، برنامه نوسازی و تأمین اتوبوس با حمایت شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر آغاز شد و بخش قابل توجهی از منابع شهرداری به حوزه حمل‌ونقل اختصاص یافت.

تأمین ناوگان از تولید داخل و واردات اتوبوس برقی

مدیرعامل شرکت واحد با اشاره به قرارداد‌های منعقدشده با تولیدکنندگان داخلی گفت: در سال ۱۴۰۲ قرارداد‌هایی با چند شرکت تولیدکننده اتوبوس به ارزش بیش از ۲۰ همت منعقد شد. این قرارداد‌ها با هدف حمایت از تولید داخل و فعال‌سازی ظرفیت کارخانه‌های تولید اتوبوس به اجرا درآمد؛ با این حال، برخی شرکت‌ها نتوانستند مطابق برنامه، تعهدات خود را انجام دهند و تعدادی از قرارداد‌ها نیز فسخ شد.

وی افزود: برای جلوگیری از توقف روند نوسازی، در کنار پیگیری قرارداد‌های داخلی، تأمین اتوبوس از خارج از کشور نیز در دستور کار قرار گرفت. در این چارچوب، از مجموع قرارداد ۲۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی، ۵۰۰ دستگاه وارد ناوگان تهران شده و در خطوط مختلف مشغول خدمت‌رسانی هستند.

علیزاده با اشاره به مزایای اتوبوس‌های برقی تصریح کرد: مقایسه ۵۰۰ دستگاه اتوبوس برقی با ۵۰۰ دستگاه اتوبوس دیزلی نو، نشان‌دهنده صرفه‌جویی قابل توجه در مصرف سوخت و کاهش نیاز به تعمیرات است. به گفته وی، میزان صرفه‌جویی در مصرف گازوئیل این ناوگان حدود ۱۷ میلیون لیتر بوده و تعداد اتوبوس‌های برقی در حال تعمیر نیز به‌مراتب کمتر از اتوبوس‌های دیزلی است.

قرارداد‌های جدید برای توسعه ناوگان برقی و خطوط تندرو

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران از انعقاد قرارداد‌های جدید برای تأمین اتوبوس‌های برقی خبر داد و گفت: قرارداد تأمین ۷۵ دستگاه متروباس برقی ۲۶ متری منعقد شده که دو دستگاه از این ناوگان در آستانه ورود به تهران قرار دارد و پس از آماده‌سازی، در خط یک تندرو، مسیر تهرانپارس–آزادی، به کار گرفته خواهد شد. ظرفیت جابه‌جایی این اتوبوس‌ها حدود ۳۰۰ مسافر است.

وی ادامه داد: قرارداد تأمین ۵۰ دستگاه اتوبوس برقی ۱۸ متری نیز منعقد شده و روند تأمین آن در حال پیگیری است. همچنین در حوزه اتوبوس‌های تندرو، قرارداد‌هایی برای نوسازی ناوگان ۱۸ متری در دست اجراست که تاکنون حدود ۱۳۰ دستگاه وارد ناوگان شده و در خطوط تندرو فعالیت می‌کنند.

علیزاده با تأکید بر ضرورت ارتقای کیفیت خدمات در خطوط تندرو خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی برای افزایش تعداد اتوبوس‌های نوسازی‌شده این خطوط تا حدود ۴۰۰ دستگاه انجام شده است تا شهروندان بتوانند از ناوگانی با کیفیت و امکانات بهتر استفاده کنند.

افزایش ۵۴ درصدی مسافران در دوره رایگان‌شدن حمل‌ونقل عمومی

مدیرعامل شرکت واحد درباره رایگان‌شدن خدمات اتوبوسرانی و مترو در دوره جنگ گفت: این تصمیم با هدف ایجاد آرامش روانی در جامعه و کاهش بخشی از هزینه‌های حمل‌ونقل شهروندان اتخاذ شد و بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، تعداد مسافران در این دوره حدود ۵۴ درصد افزایش یافته است.

وی افزود: رایگان‌شدن حمل‌ونقل عمومی تصمیمی مربوط به شرایط جنگی بوده و قرار نیست به همان شکل ادامه پیدا کند. برای دوره پس از جنگ، مدل جدیدی در حال بررسی است که جزئیات آن پس از تصویب در شورای اسلامی شهر تهران اعلام خواهد شد.

علیزاده با اشاره به هزینه‌های نگهداری ناوگان بیان کرد: اتوبوس‌ها برای ادامه فعالیت به تعمیر، نگهداری و تأمین قطعات نیاز دارند و منابع مالی این بخش از محل اعتبارات شهرداری تهران تأمین می‌شود. همچنین بر اساس محاسبات انجام‌شده، دولت‌های مختلف از سال‌های ۱۳۸۴ و ۱۳۸۵ تاکنون حدود ۲۰ همت بابت سهم یارانه بلیت حمل‌ونقل عمومی به شهرداری تهران بدهکار هستند.

آسیب به ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در حوادث دی‌ماه

مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به خسارت‌های واردشده به ناوگان در حوادث دی‌ماه سال گذشته اظهار کرد: حدود ۲۰۰ دستگاه اتوبوس در جریان این حوادث آسیب دیدند و از چرخه خدمت‌رسانی خارج شدند؛ این در حالی است که نوسازی ناوگان با صرف هزینه و تلاش فراوان در حال انجام بود.

وی میزان خسارت واردشده به اتوبوس‌ها را حدود۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: با احتساب خسارت‌های واردشده به ایستگاه‌ها و سایر تجهیزات، مجموع خسارت‌ها به حدود یک همت می‌رسد. این آسیب‌ها روند نوسازی ناوگان را با تأخیر مواجه کرد و منابعی را که می‌توانست صرف تأمین اتوبوس‌های جدید شود، به جبران خسارت اختصاص داد.

تأکید بر رعایت نظم خطوط تندرو

علیزاده با اشاره به گلایه شهروندان درباره زمان‌بندی حرکت اتوبوس‌ها گفت: برنامه‌ریزی در خطوط تندرو بر اساس سرفاصله‌ای حدود یک تا چهار دقیقه انجام می‌شود، اما عواملی مانند ورود خودرو‌های شخصی و موتورسیکلت‌ها به خطوط ویژه، تصادف، ترافیک، شرایط جوی و خرابی ناگهانی اتوبوس می‌تواند نظم حرکت را مختل کند.

وی از شهروندان خواست با رعایت مقررات و خودداری از ورود به خطوط ویژه، به حفظ نظم و افزایش سرعت خدمات‌رسانی اتوبوس‌های تندرو کمک کنند.