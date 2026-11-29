باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - عباسعلی پورمند سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: در ادامه اجرای طرح ملی نهضت بازگشت اراضی بلاکشت به چرخه تولید و با هدف تقویت تولید داخلی و صیانت از امنیت غذایی، روند احیای اراضی کشاورزی در روستای دهمیان این شهرستان، در محدوده‌های مرگلا و آش پشته، به صورت میدانی بررسی شد.

او با قدردانی از تلاش و مشارکت کشاورزان منطقه برای احیای زمین‌هایی که بیش از ۳۰ سال از چرخه کشت خارج شده بودند، افزود: این عرصه‌ها امروز با همت و عزم ۳۵ بهره بردار محلی، در سطحی بالغ بر ۲۰ هکتار، بار دیگر زیر کشت دیم جو قرار گرفته‌اند و نشانه‌های امیدبخش بازگشت تولید به این اراضی نمایان شده است.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه گفت: این اقدام ارزشمند، حاصل برگزاری جلسات متعدد با اهالی روستا و پیگیری‌های مستمر در تعامل با دهیار و شورای اسلامی محل است؛ همراهی و همدلی مردم و مسئولان محلی که زمینه ساز تبدیل اراضی رهاشده به عرصه‌های فعال تولید کشاورزی شده است.

پورمند با اشاره به ظرفیت اراضی مستعد منطقه و استقبال کشاورزان، افزود: پیش بینی می‌شود در ادامه این روند، بیش از ۱۰۰ هکتار از اراضی بلاکشت روستای دهمیان نیز به چرخه تولید بازگردد؛ ظرفیتی ارزشمند که می‌تواند نقش مؤثری در افزایش تولید محصولات زراعی و رونق اقتصادی خانوار‌های روستایی داشته باشد.

او گفت: امروز در شرایطی که امنیت غذایی به یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های اقتدار ملی تبدیل شده و جهان با مفهوم جنگ غذا و رقابت بر سر منابع تولید و تأمین محصولات اساسی روبه روست، بازگرداندن حتی یک هکتار زمین به چرخه تولید، اقدامی راهبردی در مسیر کاهش وابستگی، افزایش تولید داخلی و تقویت تاب آوری اقتصادی کشور محسوب می‌شود.

سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سوادکوه افزود: نهضت بازگشت اراضی بلاکشت تنها یک برنامه برای افزایش سطح زیر کشت نیست؛ بلکه حرکتی مردمی برای احیای ظرفیت‌های مغفول کشاورزی، حفظ کاربری اراضی، ایجاد اشتغال پایدار و تبدیل زمین‌های خاموش به کانون‌های تولید و امنیت غذایی است.