باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، در بیانیه‌ای به مناسبت روز جهانی همبستگی با مردم فلسطین در سال ۲۰۲۶، بار دیگر بر تعهد سازمان ملل به راه‌حل دو دولتی برای اسرائیل و فلسطین تأکید کرد.

گوترش اظهار داشت: «بدون تحقق حق مشروع مردم فلسطین برای تعیین سرنوشت خود، صلحی در خاورمیانه برقرار نخواهد شد.» وی خواستار تشکیل «دو دولت مستقل، دارای حاکمیت و دموکراتیک، یعنی اسرائیل و فلسطین، شد که در کنار یکدیگر در صلح و امنیت زندگی کنند.»

وی افزود: «همبستگی نباید صرفاً به معنای شاهد رنج و مصیبت بودن باشد؛ بلکه باید به معنای اقدام برای پایان دادن به آن و متوقف کردن اشغالگری غیرقانونی باشد.»

دبیرکل سازمان ملل همچنین از جامعه بین‌المللی خواست برای جلوگیری از تداوم خشونت‌ها در غزه اقدام کند.

منبع: الجزیره