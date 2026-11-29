باشگاه خبرنگاران جوان - حماسه و مقاومت؛ قاب عکس کم‌سن‌ترین نوه‌اش را در دستش گرفته بود و با ذوق نگاهش می‌کرد. خیلی مراقب بود که یک وقت قاب عکس نشکند. پایین قاب عکس نوشته شده بود: «شهید سیدمحمدحسن نبی‌زاده؛ ۱۴ ماهه». بچه هنوز زبان هم باز نکرده بود که با پدر و مادر و خواهران و تنها برادرش در ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ در محل سکونت‌شان مورد هدف ۲ موشک کروز آمریکایی صهیونیستی قرار گرفتند و همگی باهم شهید شدند؛ و امروز مادر مانده با کلی خاطرات به‌یادماندنی از پسر و عروس و نوه‌هایش. مادری که صبرش ستودنی‌ست. او می‌گوید از غذا‌های مورد علاقه سیدمهدی، رابطه خوب عروس و مادرشوهری، و روزی که پسر و نوه‌هایش را در قبر گذاشت و راضی ماند به رضای خدا.

میزبان مادر و خواهر شهید «سیدمهدی نبی‌زاده» می‌شویم. شهیدی که به همراه همسرش زهرا عباسی ولدی و فرزندانش حانیه سادات، رقیه سادات، سید محمدهادی و سیدمحمدحسن و پدر و برادر همسرش در منزل مسکونی در کرج به شهادت رسیدند.

مادر! بچگی سیدمهدی چطور بود؟ شیطنت داشت یا یک جا می‌نشست؟

من پنج تا بچه دارم؛ دو تا دختر دارم، سه تا پسر داشتم که سیدمهدی در راه خدا رفته. سید مهدی فرزند سوم من بود. از همان بچگی‌اش هم خیلی خوب بود. خیلی به پدر و مادر احترام می‌گذاشت. البته همه بچه‌های من خوب هستند. اما سیدمهدی متفاوت بود با بچه‌های دیگر، یعنی یک قدمی همیشه جلوتر بود. او متولد ۶۳ بود. تو بچگی با دوستانش هیئت حضرت رقیه راه انداختند. بچه‌ها را جمع می‌کردند دور خودشان و مراسم اهل بیت برگزار می‌کردند. ۱۲ ـ ۱۰ سالش بود، می‌رفت سر کار. در محله‌مان نیرو ترانسی بود، با دوستش می‌رفتند آنجا. خیلی هم صاحب نیرو ترانس دوستشان داشت. بچه‌ای نبود که حقوقش را فقط خرج خودش کند. به ایتام و نیازمندان کمک می‌کرد. من می‌گفتم: «خب کار می‌خواهی چیکار؟» می‌گفت: «کار خیلی خوبه، بگذار از بچگی‌مان خودمان کار کنیم.»‌

می‌گفتم هر درجه‌ای داشته باشی، برای من بچه‌ای!

وقتی که سیدمهدی وارد سپاه شدند، شما هم می‌دانستید خطراتی دارد و ممکن است سیدمهدی را در هر برهه‌ای از دست بدهید. برخوردتان چطور بود؟

پسرم سپاه را دوست داشت. از زمان خدمت سربازی وارد سپاه شد. برای مأموریت خیلی جا‌ها می‌رفتند؛ مثلاً دوره‌های ۲ ماهه می‌رفتند سوریه یا نقاط مختلف کشورمان. سیدمهدی به خواهر و برادرهایش اطلاع می‌داد کجا می‌رود. سفارش می‌کرد که به بابا و مامان چیزی نگویید دلشان شور می‌افتد.

من اصلاً از سیدمهدی نمی‌پرسیدم که شما اصلاً درجه‌ات چیه. می‌گفتم: «تو برای من سید مهدی هستی، من کاری ندارم چه شغلی داری. توی خونه برای من همون بچه هستی.» سید مهدی هم می‌گفت: «مامان! من فقط یک سربازم و خدمت می‌کنم.» پسرم تا ۲۲ سال خدمت کرد. ۸ سال شیراز خدمت کرد و بعد از ۸ سال رفت تهران.

با توجه به دلبستگی مادر و پسری که بین شما و آقامهدی بود، مجبور شدند به تهران انتقالی بگیرند یا خودشان رفتند؟

اختیار خودشان بود. ما در شیراز هستیم و خانواده همسر سیدمهدی در کرج بودند. سیدمهدی و همسرش اول ازدواج‌شان قرار گذاشته بودند که هر چند سال که سیدمهدی در شیراز در خدمت پدر و مادرش بود، همسرش زهراخانم هم به تهران برود و در خدمت پدر و مادرش باشد. آنها بعد از ۸ سال زندگی در شیراز به تهران رفتند. البته دوره‌ای که رفتند، مادر زهراخانم بیمار بود و عروسم رفت تا در خدمتش باشد.

گره‌هایی که به دست مادرشوهر باز می‌شد

پس شما و زهراخانم از این چالش‌های عروس و مادرشوهری نداشتید!

زهرا خانم عروس خیلی خوبی بود. هیچ وقت از یک گل نازک‌تر هم به او نگفتم. با خدا بود. مؤمن بود. از همه نظر خوب بود. هم ما خیلی دوستش داشتیم، هم خانواده‌شان. در همه زندگی‌ها مسائل بین زن و شوهر پیش می‌آید. وقتی زهراخانم با پسرم به مشکلی می‌خوردند، پیش من می‌آمد و حلش می‌کردیم. مثلا در قضیه انتقالی سیدمهدی به تهران، مسئله داشتند. عروسم آمد پیشم؛ موضوع را گفت. من با سیدمهدی صحبت کردم. این مسئله حل شد و از شیراز رفتند تهران؛ ۱۲ سال تهران بودند تا شهید شدند. خانواده سیدمهدی از اول هم بهشتی بودند.

جنگ که شروع شد، نیرو‌های مسلح به خصوص نیرو‌های هوافضای سپاه بیشتر در معرض خطر بودند. آن روز‌ها حالتون چطور بود؟

فکر می‌کردم سیدمهدی یک پاسدار معمولی است؛ نمی‌دانستم در هوافضای سپاه هست چه برسد به اینکه بدانم از متخصصان هوافضاست. از اول که جنگ شد، دلهرهٔ جنگ داشتم. هر روز با سیدمهدی صحبت می‌کردم. هر موقع که نمی‌توانست صحبت کند، پیام می‌دادیم.

یک روز قبل از شهادت پسرم، با او تماس گرفتم و گفتم: «سید مهدی، کجایی؟» گفت: «رفتم بیمارستان.» گفتم: «برای چی؟ مگه چی شده؟» گفت: «هیچی، دوستم زخمی شده، بردیمش بیمارستان، الان هم جابه‌جایش کردیم.» آنجا کمی خیالم راحت شد. من با اینکه صدایش را می‌شنیدم، وقتی گفت بیمارستانم، واقعاً نگرانش شدم. تمام روز‌های جنگ وضعیت من همین بود.

سهم مادر از دیدن سیدمهدی

عید امسال [۱۴۰۵]که سیدمهدی با خانواده‌اش آمدند شیراز، فقط ۳ روز پیش ما بودند. برعکس هر سال که دو سه هفته‌ای پیش ما بودند. هر چه گفتم که تا سیزده‌بدر بمانند، اما سیدمهدی گفت: «باید برگردیم و بچه‌های دیگر هم به خانواده‌هایشان سر بزنند.»

من فقط شام و ناهار سیدمهدی را سر سفره می‌دیدم. در شیراز هم دنبال کارش می‌رفت. آن چند روز رفت کپسول گاز را پُر کرد که در صورت ایجاد مشکل برای زیرساخت‌ها از سوی دشمن، گاز داشته باشیم. بعد هم رفت کلی لوازم و خوراکی برای یخچال خانه‌مان خرید که مجبور نشوم بروم خرید.

۸ فروردین آخرین دیدارمان با سیدمهدی و همسر و بچه‌هایش بود. آن روز آنها را از زیر قرآن رد کردم. بعد هم شلنگِ آبی هم گرفتم پشت سرشان، کمی هم روی ماشین‌شان ریختم، دست تکان دادند رفتند. گفتم: «بروید به دست خدا.» ۱۰ روز بعدش به درجه شهادت رسیدند.

خبر شهادت سیدمهدی آن هم به همراه خانواده‌اش چه کرد با دل شما؟

منزل سیدمهدی در تهران بود. وقتی جنگ شروع شد، خانواده سیدمهدی بیشتر وسایلشان را جمع کردند و بردند منزل پدرهمسرشان. چون هر لحظه ممکن بود، محل سکونتشان را بزنند. سیدمهدی به‌خاطر شرایط کاری خیلی منزل نمی‌رفت و بیشتر سرکار بود. شب ۱۸ فروردین، سیدمهدی آخر شب برای شام به منزل پدرهمسرش در کرج می‌رود و همان شب محل سکونتشان را با ۲ موشک کروز می‌زنند.

در این تجاوز آمریکایی صهیونیستی، علاوه بر ۶ نفر از اعضای خانواده سیدمهدی، پدرو برادر همسرش هم شهید می‌شوند. ضمن اینکه ۱۰ نفر از همسایگان هم به شهادت می‌رسند.

فکر کردم سیدمهدی را سرکار زدند

پسرم سید مجید، در قم زندگی می‌کند. ساعت ۵ صبح ۱۸ فروردین باجناق سیدمهدی به او خبر می‌هد که «موشک خورده به خانه حاج آقا، بچه‌ها هم زخمی شدند. خودت را برسان.» پسرم خودش را می‌رساند. وقتی می‌رسد، می‌بیند که کلاً خانه کن‌فیکون شده و از آن چیزی نمانده. بعد هم پیکر‌ها را بردند به بهشت سکینه کرج برای شناسایی.

سیدمجید به پسر دیگرم سیدمحمد زنگ می‌زند و می‌گوید: «موشک زدند خانه پدرخانم سیدمهدی، بچه‌ها به شهادت رسیدند، یک‌طوری به مامان خبر بده.» صبح زود سیدمحمد و همسرش به خانه ما آمدند و بچه‌هایش را نیاورده بود. برادرم هم با همسرش آمده بودند.

دختر کوچکم پایین پایم نشست و گفت: «مامان! مهدی دیدی، دیروز باهاش صحبت کردی؟» گفتم: «ها؟ مگه چه شده؟ زخمی شده؟» گفت: «ها، زخمی شده.» گفتم: «نه، شهید شده.»، چون چشمم به پسرم و برادرم افتاد، فهمیدم سیدمهدی شهید شده که آنها آمدند؛ از طرفی فکر کردم سیدمهدی را در سر کارشان زدند. گفتم: «خب، این گوشی من را بده، با زهرا خانم یک صحبتی کنم، ببینم چطور شده.» گفت: «مامان! زهرا خانم هم شهید شد.»

گفتم: «حانیه سادات؟ رقیه سادات؟» گفت: «آن‌ها هم شهید شدند.» گفتم: «خب، سید محمدهادی چطور؟» گفت: «شهید شده.» گفتم: «سید محمدحسن؟» گفت: «او هم شهید شده.» نمی‌دانستم اینها باهم هستند.

گفتم: «خدایا شکرت، الحمدلله که خانواده باهم رفتند؛ اگر هر کدامشان می‌ماندند، دق می‌کردند. حالا آنها رفتند، به درجه شهادت رسیدند و الحمدلله عاقبت‌به‌خیر شدند. اشکال ندارد، غم و غصه‌هایشان برای من باشد، من می‌توانم تحمل کنم». از خدا تحمل خواستم، از حضرت زینب صبر خواستم. گفتم: «یا حضرت زینب، صبری به من بده تا بروم پیکر بچه‌هایمان را ببینم، بچه‌ها را به دست خودم دفن کنم.»

برای آخرین وداع پیکر بچه‌ها را دیدید؟

بچه‌ها که شهید شدند، همه‌شان را شناسایی کردند. زخمی بودند؛ جمجمه‌هایشان شکسته بود، ولی خب الحمدلله پیکرشان بود. وقتی که از شیراز راه افتادیم تا به کرج برسیم، هر یک ساعت مسیر به اندازه یک سال برای من گذشت. در تصورم راه خیلی طولانی شده بود.

در راه به این فکر می‌کردم، نسبت مصیبتی که من کشیدم در مقابل مصیبت حضرت زینب (س) به نسبت قطره‌ای در اقیانوس است. حضرت زینب خیلی سختی کشیدند؛ به اسیری بردنشان، کتک خوردند. اما مردم احتراممان گذاشتند، بالاخره همه‌مان یاری کردند؛ و اینکه عزیزان ما که عزیزتر از آقای شهیدمان نبودند که ایشان هم با خانواده به درجهٔ شهادت رسید.

فکر کردن به اینها آرامم می‌کرد. تا اینکه به پیکر بچه‌ها رسیدیم. عروسم به خواسته برادر و خواهرش در بهشت سکینه کرج به خاک سپرده شد و پیکر سیدمهدی و نوه‌هایم را به شیراز آوردیم و همه آنها را خودم به خاک سپردم. من فقط صورت سیدمهدی را وقتی در قبر می‌گذاشتم دیدم.

آخرین حرف‌های مادر و پسری

عکس‌هایی از شما هست در فضای مجازی از لحظه‌ای که سیدمهدی و بچه‌هایش را به خاک سپردید. آن لحظه‌ای که سیدمهدی را در قبر گذاشتید، با او حرف زدید. چه می‌گفتید؟

روز خاکسپاری بچه‌ها را در آغوش می‌گرفتم و دست روی سینه و صورتشان می‌کشیدم و داخل قبر می‌گذاشتم. صورت سیدمهدی را دیدم و در گوشش گفتم: «تو بچه خوبی بودی، من و پدرت از دستت راضی بودیم؛ الان هم می‌سپارمت دست خدا. تو دیگر مال خدا بودی، خدا برد. تا آن موقع که پیش ما بودی، امانت بودی، ولی الان امانت خدا را تحویل دادم؛ برو دست خدا. سلام من را به امام حسین، حضرت زهرا، حضرت ابوالفضل برسان، بهشان بگو که شما هم فدایی آنها شدید.»

حانیه سادات ساعت ۳ و ۱۰ بامداد که موشک به خانه خورد، داشت با دوستش چت می‌کرد. گوشی در دستش بود. دو دست او در حمله قطع شد و یک هفته بعد که جواب آزمایش دی‌ان‌ای را دادند، دستان حانیه‌سادات به پیکرش ملحق شد.

غذای سفارشی سیدمهدی برای روز مادر

امسال اولین روز مادری را در پیش داریم که سیدمهدی شهید شده و در کنارتان نیست. در روز‌های خاص به خصوص روز مادر سیدمهدی چه‌کار می‌کرد؟

سیدمهدی با اینکه راهش دور بود و کلی کار داشت، ماهی دوسه بار به من سر می‌زد. یکی از فرماندهان به من می‌گفت: «وقتی سیدمهدی می‌خواست به شیراز و برای دیدن شما بیاید، کار‌های ۳ روزش را فشرده انجام می‌داد تا کار روی زمین نماند. بعد سیدمهدی گزارش می‌داد که کار، سه روزم را انجام دادم که فقط یک روز بروم کنار مامانم، برگردم.»

روز مادر و مناسبت‌های خاص هم جای خودش. سیدمهدی غذای شیرازی «لاپلو» یا همان ته‌چین گوشت خیلی دوست داشت و می‌گفت: «مامان، لاپلو درست کن.» قورمه‌سبزی هم خیلی دوست داشت. هر کدام از اینها که می‌شد درست می‌کردم و می‌آمدند خانه‌مان. اگر یک وقتی مأموریت بود و نمی‌توانست بیاید، پول برای بچه‌ها واریز می‌کرد تا هدیه‌ای برایم تهیه کنند. من راضی نبودم ولی سنگ تمام می‌گذاشتند.‌

می‌گفت به دو دلیل شهید نمی‌شوم

شما به عنوان خواهر بزرگتر سیدمهدی، را چطور شناختید؟

سید مهدی خط قرمز زندگی‌ام بود. از بچگی‌اش من تحمل ناراحتی و غصه‌اش را نداشتم. همین الان هم سید مهدی با دیگران برایم تفاوت دارد. یک وقت‌هایی به او می‌گفتم: «شهید می‌شوی داداش، من مطمئنم تو شهید می‌شوی» سیدمهدی هم می‌گفت: «من به ۲ دلیل شهید نمی‌شوم؛ یکی به‌خاطر دلبستگی مامان و دوم اینکه تربیت بچه‌هایم برایم خیلی مهمه و دوست ندارم تربیتشان به دست دیگران بیفتد.» او اینقدر پای زندگی و بچه‌هاش ایستاد تا امضای شهادت را برای همه گرفت و شاید به همین خاطر بود که خانوادگی شهید شدند. من اصلاً فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفتد. از بس داداشم خوب بود. نمی‌دانم شاید هم داشتم خودم را آماده شهادتش می‌کردم؛ چون ۲۲ سال می‌شد که برادرم رفته بود سپاه؛ و می‌دیدم چطور شهیدانه زندگی می‌کرد.

چطوری شهیدانه زندگی می‌کردند؟

از بچگی خاص بود. یادم هست سیدمهدی حدود ۱۰ ـ ۱۲ سالگی داشت. یک روز دیدم نشسته و دارد دور کفش فوتبالی‌اش را می‌دوزد. به او گفتم: «خب، کفش لازم داری بابا می‌خره برات!» گفت: «کفش فوتبالی هستش، دو روز دیگه دوباره پاره میشه. وقتی می‌توانم بدوزمش، دوباره استفاده کنم برای چی خرج روی دست بابا بگذارم؟» بعد به من گفت: «اگر می‌خواهی کفش شما را هم دوردوزی کنم.» گفتم: «نه، دستت درد نکنه، برای خودت رو می‌دوزی کافیه.»

پدرم شغل آزاد داشت و مادرم شاغل بود. هر دو بیرون از خانه بودند. من دختر بزرگ خانه بودم و مسئولیت ۴ خواهر و برادرم با من بود. یک وقت‌هایی نمی‌رسیدم، غذا درست کنم. سیدمهدی می‌آمد و می‌گفت: «آبجی، ماکارونی را من بپزم؟» در نوجوانی ماکارونی می‌پخت، خیلی عالی. بچه باهوش و زرنگی بود. مدرسه تیزهوشان توحید شیراز قبول شد. آن زمان برای رفتن به مدرسه، ۱۸ هزار تومان پول سرویس مدرسه می‌گرفتند. سیدمهدی به‌خاطر اینکه نمی‌خواست به پدرمان فشار اقتصادی وارد شود، نرفت و گفت: «اگر به درس خواندن باشد، مدرسه سر کوچه هم می‌شود، درس خواند.» داداشم رفت و دبیرستانش را هم با معدل ۱۹/۹۷ قبول شد.

پیش‌قدم در کار‌های مامان

همان سیدمهدی وقتی هم که رفت سپاه، حقوق زیادی نداشت. هم اجاره خانه می‌داد، هم خرج و مخارج ۴ بچه را تأمین می‌کرد؛ همیشه محکم می‌ایستاد. اما هیچ وقت گلایه نمی‌کرد.

برادر خانم سیدمهدی نصاب کاغذ دیواری بود و شغل آزاد داشت؛ او ۱۸ فروردین با خانواده سیدمهدی شهید شد. سیدمهدی بعضی شب‌ها بعد از کار در سپاه، همراه با برادر خانمش می‌رفتند و کاغذ دیواری نصب می‌کردند.

برای کار‌های پدر و مادرم همیشه از ما جلوتر بود. به‌خصوص طی ۶ سالی که پدرم از دنیا رفته، سیدمهدی بیشتر هوای مامان را داشت. مثلاً زنگ می‌زدم به مادرم که «فلان چیز را می‌خواهید بخرم؟» مادر می‌گفت: «سیدمهدی خریده.»

برادرم در کنار همسرش بچه‌هایی تربیت کرد که از دانش آموزان تراز بودند. حانیه سادات علوم تجربی می‌خواند با معدل بالای ۱۹؛ رقیه سادات ریاضی فیزیک می‌خواند با معدل ۲۰. آنها در تمام عرصه‌ها بچه‌های بسیار مستعدی داشتند. مدال‌آور تکواندو و والیبال بودند. سیدمحمدهادی در تیراندازی رتبه داشت. یعنی بچه‌هایی بودند که هم در بحث اجتماعی، هم در بحث ورزشی و علمی واقعاً پیشتاز بودند. ما تازه فهمیدیم که بچه‌های شهید برادرم چهار جزء قرآن را حفظ کرده بودند. اینها همان الگوی زندگی شهیدانه است.

منبع: فارس