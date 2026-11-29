باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات استانی کشتی باچوخه و آزاد بسیج با حضور ۱۰۸ ورزشکار از شهرستان‌های مختلف خراسان رضوی و به مناسبت هفته بسیج و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان صالح‌آباد استان خراسان رضوی برگزار شد.

رضا دروگر، فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر شهرستان صالح‌آباد، با اشاره به برگزاری مسابقات استانی کشتی باچوخه و آزاد بسیج گفت: این رقابت‌ها با حضور ۱۰۸ کشتی‌گیر از شهرستان‌های چناران، قوچان، درگز، فاروج، فریمان، تربت‌جام، نصرآباد، تایباد، مشهد، سرخس، نیشابور و صالح‌آباد برگزار شد.

وی افزود: ترویج فرهنگ ورزش و نشاط اجتماعی در میان جوانان، شناسایی استعداد‌های ورزشی، تقویت روحیه رقابت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای شهرستان از مهم‌ترین اهداف برگزاری این رویداد ورزشی بود. دروگر با اشاره به ظرفیت‌ها و استعداد‌های ورزشی شهرستان صالح‌آباد در رشته کشتی تصریح کرد: حمایت از ورزشکاران، به‌ویژه در رده‌های سنی پایه، می‌تواند زمینه رشد و پرورش استعداد‌های بومی و حضور موفق آنان در رقابت‌های استانی و ملی را فراهم کند. فرمانده حوزه مقاومت بسیج شهید باهنر شهرستان صالح‌آباد همچنین بر ضرورت توجه به زیرساخت‌های ورزشی تأکید کرد و گفت: با توجه به استقبال جوانان و ظرفیت‌های موجود در رشته کشتی آزاد، اختصاص سالن اختصاصی برای این رشته ورزشی در شهرستان یک ضرورت است. وی خاطرنشان کرد: سرمایه‌گذاری و حمایت از کشتی‌گیران در رده‌های سنی خردسالان و نونهالان، نقش مهمی در شناسایی استعداد‌ها و پرورش قهرمانان آینده دارد و می‌تواند مسیر حضور ورزشکاران مستعد شهرستان در رقابت‌های ملی و بین‌المللی را هموار کند.

شهروندخبرنگار ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: فتح الله برومندزاده - خراسان رضوی

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.