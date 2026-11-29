باشگاه خبرنگاران جوان - به‌منظور گرامیداشت هفتم آذرماه، روز نیروی دریایی، آیین تجدید میثاق فرماندهان نیروی دریایی ارتش با آرمان‌های امام (ره) و شهدا، با حضور امیر دریادار «شهرام ایرانی» فرمانده نیروی دریایی ارتش، امیر دریادار «فرامرز بمانی» جانشین نیروی دریایی ارتش، حجت‌الاسلام والمسلمین «سعید نصیرالاسلامی» رئیس اداره عقیدتی سیاسی نیروی دریایی ارتش و جمعی از فرماندهان و کارکنان این نیرو، صبح امروز (یکشنبه) در مرقد مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی برگزار شد.

فرمانده نیروی دریایی ارتش و مسئولان این نیرو با نثار تاج گل و قرائت فاتحه ضمن ادای احترام به مقام شامخ بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کردند.

امیر دریادار ایرانی و هیات همراه همچنین با حضور بر مزار بانو «خدیجه ثقفی» همسر مکرمه امام خمینی (ره) با قرائت فاتحه از فداکاری و خدمات ایشان به انقلاب اسلامی نیز تجلیل کردند.

در ادامه این مراسم نیز، فرماندهان نیروی دریایی ارتش با حضور در قطعه شهدا، با قرائت فاتحه و ادای احترام، با آرمان‌های شهدا تجدید میثاق کردند.