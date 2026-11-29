باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز در جلسه علنی که به‌صورت ترکیبی برگزار می‌شد با ۱۶۵ رای موافق، ۷۰ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از مجموع ۲۵۸ نماینده حاضر در جلسه با کلیات طرح یک‌فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات موافقت کردند.

اصل پیشنهاد حذف شرط اجتهاد با تدبیر رهبر انقلاب بوده است

پیش از رای‌گیری محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح اصلاح ساختار وزارت اطلاعات در پاسخ به اظهارات نماینده دولت مبنی بر اینکه دولت پیشنهاددهنده اولیه این موضوع نبوده است، گفت: برای اطلاع همکاران عزیز باید بگویم که اصل این موضوع با تدبیر و دستور رهبر معظم انقلاب آغاز شده است.

رئیس قوه مقننه اظهار کرد: درخواست ما از دولت این بود که در این زمینه لایحه ارائه کند، اما ارائه لایحه با تأخیر مواجه شد و این موضوع نیز در شرایط امنیتی کشور اتفاق افتاد؛ بنابراین کمیسیون مأموریت پیدا کرد با همکاری همکارانمان در مجلس و هماهنگی دوستان در وزارت اطلاعات، این موضوع را دنبال کند.

رئیس مجلس با اشاره به جلسات کارشناسی برگزارشده برای بررسی این موضوع گفت: شخصاً بیش از هشت ساعت به‌طور خاص با مدیران و سرپرست وزارتخانه جلسه داشتم و تلاش کردیم تمام نظراتی را که امکان اعمال آن در چارچوب تدابیر رهبر معظم انقلاب وجود داشت، در این موضوع لحاظ کنیم.

قالیباف تأکید کرد: به‌صراحت و روشن عرض می‌کنم که اگر لایحه از سوی دولت ارائه می‌شد، حتماً بهتر بود، اما به هر حال با توجه به تأخیری که اتفاق افتاد و شرایطی که کشور با آن مواجه است، این موضوع در مجلس پیگیری شد.

رئیس مجلس در پایان با اشاره به درخواست برخی نمایندگان برای توضیح درباره روند شکل‌گیری این طرح بیان کرد: این توضیحات را برای روشن شدن موضوع در افکار عمومی و اطلاع همکاران بیان کردم و امیدوارم عزیزان به این نکات توجه داشته باشند.

قوانین گذشته متناسب با نیازهای امروز نیست

ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی کلیات طرح طرح یک فوریتی اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات با اشاره به ضرورت اصلاح ساختارهای اطلاعاتی کشور بیان کرد: یکی از موضوعات بسیار مهمی که امروز و در شرایط پیش‌ روی جمهوری اسلامی ایران به آن نیاز داریم، اصلاح ساختارهای اطلاعاتی کشور است.

عضو فراکسیون جبهه مقاومت مجلس بیان کرد: اگر می‌خواهیم با تهدیدات جمهوری اسلامی ایران، به‌ویژه تهدیدات امنیتی و پدیده‌های نوظهوری که امروز با آن مواجه هستیم، برخورد کنیم، ساختارها و وظایف موجود پاسخگوی نیازهای کشور نخواهد بود؛ بنابراین اصلاح ساختارهای اطلاعاتی یک ضرورت است که نمایندگان باید به آن توجه داشته باشند.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به ناکارآمدی برخی قوانین قبلی تصریح کرد: قانون انتخاب وزیر اطلاعات مصوب سال ۱۳۶۲، با توجه به شرایط و نیازهای امروز کشور، به‌روز و متناسب با نیازهای فعلی نیست.

عزیزی ادامه داد: مجلس شورای اسلامی وظیفه دارد قوانین ناکارآمد را اصلاح کند؛ چراکه قانون فعلی علاوه بر اینکه پاسخگوی نیازهای امروز نیست، محدودیت‌هایی را نیز در فرآیند انتخاب وزیر اطلاعات ایجاد کرده است.

نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس با تأکید بر ضرورت تخصصی شدن ظرفیت‌های وزارت اطلاعات گفت: نمی‌توان در رأس یک وزارتخانه بزرگ و تأثیرگذار، تجربه، تخصص، تحصیلات و توانمندی‌های تخصصی افراد را نادیده گرفت و لازم است این موضوع در فرآیند انتخاب وزیر اطلاعات مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در ادامه بر ضرورت رعایت موازین شرعی و قانونی تأکید کرد و گفت: یکی از نگرانی‌های همیشگی ما این بوده که در تدوین این طرح، موازین شرعی و قانونی به‌درستی رعایت شود.