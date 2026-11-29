باشگاه خبرنگاران جوان – محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا از توقف عملیات ساخت جاده غیرمجاز به داخل پناهگاه حیات وحش لوندویل خبر داد و گفت: افردی به صورت غیرمجاز با یک دستگاه بیل بکو، اقدام به تسطیح و تصرف غیرقانونی و تخریب درختان انار و سایر درختچه‌های اراضی پناهگاه حیات وحش لوندویل برای ساخت راه غیرمجاز داشتند که با اقدام فوری یگان‌های حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی آستارا و دستور دادستان شهرستان از ادامه عملیات تخریب آنها جلوگیری شد.

او با بیان اینکه متخلفان با تشکیل پرونده به محاکم قضایی معرفی شدند، افزود: در این ارتباط، بخش عمده‌ای از راه غیرمجاز ساخته شده توسط متهمان، با هماهنگی با مقام قضایی، تخریب و جهت جلوگیری از تردد کامیونت‌های ترانزیتی مسدود شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا تصریح کرد: ساخت جاده‌ها و تغییر کاربری اراضی طبیعی باعث از هم گسیختگی طبیعت و یکی از عوامل اصلی تخریب و جزیره‌ای شدن زیستگاه‌ها هستند که در نهایت، موجب کاهش جمعیت حیات وحش و انقراض محلی گونه‌ها می‌شود.

منبع: روابط عمومی محیط زیست گیلان