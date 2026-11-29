باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - سما بابایی، یکی از نویسندگان سریال «روشنایی شب» درباره به روز بودن فیلمنامه سریال با توجه به وقایع اخیر از جمله حمله دشمن به زیرساخت‌های کشور، قاچاق مواد مخدر و اسلحه برای مسلح کردن تروریست‌ها و ایجاد اغتشاش در کشور گفت: آقای عباس نعمتی، سرپرست گروهِ نویسندگان متناسب با اتفاقات روز فیلمنامه سریال را می‌نویسند، به‌همین خاطر است که در فصل اول سریالِ «روشنایی شب» که در ایام جنگ پخش شد، مسایلی از جمله حمله به زیرساخت‌های کشور مطرح شد.

بابایی با اشاره به اینکه چارچوب اصلی فیلمنامه را سرپرست گروه مطرح کرد، افزود: موضوع قاچاق اسلحه نیز در راستای صحبت‌های ترامپ مبنی بر مجهز کردن تروریست‌ها بود. به همین دلیل، «روشنایی شب» تلاش داشت اتفاقات روز و اقدامات علیه ایران را پیش‌بینی کند.

نویسنده «روشنایی شب» در پاسخ به این سوال که چگونه می‌توان بدون افتادن در دام شعارزدگی، مفاهیم امنیت ملی و مقابله با جاسوسی را در قالب یک داستان جذاب به مخاطب منتقل کرد؟ گفت: بالاخره نوشتن سریال‌های امنیتی بخصوص برای تلویزیون محدودیت‌های زیادی را به همراه دارد. گاهی همین محدودیت‌ها زمینه ایجاد شعارزدگی را فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: ما تلاش کردیم از کلیشه‌های رایج فاصله بگیریم. به همین دلیل، نیروی امنیتی زن ما به اندازه مرد‌ها و گاهی جلوتر از آنها حرکت می‌کند. حضور زنان در اطلاعات ساخته و پرداخته ذهن ما نیست. اکنون زنان در تمام زمینه‌ها حتی در زمینه موشکی، انرژی هسته‌ای و... در حال فعالیت هستند. قاعدتاً در بخش اطلاعاتی هم این مسئله وجود دارد و ما فکر کردیم چرا باید این بخش مغفول بماند.

بابایی در پاسخ به این سوال که این در حالی است که در اکثر سریال‌های امنیتی جو مردانه بین نیرو‌ها حاکم است، توضیح داد: به‌نظرم زنان در یکی دو دهه اخیر در تمام زمینه‌ها به مراتب از مردان جلوتر بوده‌اند. اگر حضور آنها محسوس نیست، چون در سطوح مدیریتی کمتر زنان را می‌بینیم.

وی درباره مسئله نفوذ در سریال «روشنایی شب» گفت: بحث نفوذ در کشور واقعیت غیرقابل انکار است. حتی خود مسئولین نیز به این مسئله اذعان دارند. آقای نعمتی هم در فصل اول به مسئله مهمی اشاره کرد. ضمن اینکه نفوذ همیشه آگاهانه و با اطلاع افراد صورت نمی‌گیرد. این سریال می‌گوید بسیاری از آدم‌ها بدون آگاهی گرفتار این مسئله می‌شوند و در فصل اول بیشتر به بحث نفوذ اشاره شد. با این حال، ما در فصل دوم بیشتر به موضوعات قاچاق اسلحه و مواد مخدر اشاره می‌کنیم.