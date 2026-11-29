باشگاه خبرنگاران جوان - مهدی چمران پیش از آغاز جلسه امروز (یکشنبه) شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران، با اشاره به دستور جلسه شورا اظهار کرد: بررسی لایحه شهرداری تهران درباره تمدید مهلت ارائه خدمات رایگان حمل‌ونقل عمومی در خطوط مترو و اتوبوس‌های تندرو (BRT) از جمله موضوعات دستور کار امروز است. همچنین طرح «سند سیاست‌های حاکم بر تدوین برنامه و بودجه سال ۱۴۰۶» و شصت‌وهشتمین صورت‌جلسه کمیسیون نام‌گذاری و تغییر نام اماکن و معابر عمومی شهر تهران نیز در صحن شورا بررسی خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه ساماندهی موتورسواران در تهران گفت: به نظر می‌رسد تاکنون بررسی و برنامه‌ریزی اساسی و جامعی در این زمینه انجام نشده است. حتی در طرح جامع ترافیک تهران که تهیه شده بود، اما به تأیید نرسید، یکی از ایرادات اساسی این بود که موضوع موتورسواران به‌طور مشخص مورد توجه قرار نگرفته بود.

چمران افزود: این موضوع هم در شورای عالی ترافیک و هم از سوی ما مورد انتقاد قرار گرفت. اساساً طرح جامع ترافیک هنوز به شورای اسلامی شهر تهران ارائه نشده بود تا امکان بررسی و اظهارنظر درباره آن فراهم شود؛ چراکه این طرح ابتدا باید به تأیید شورا برسد و سپس مراحل بعدی تصویب را طی کند.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره قانونی بودن اجرای خط ۹ مترو نیز توضیح داد: ابتدا باید تغییرات طرح جامع ترافیک به تصویب برسد و پس از آن، موضوع خط ۹ به‌عنوان یکی از محور‌های این طرح مورد بررسی قرار گیرد. ما در بودجه سال گذشته و امسال نیز تأکید کرده‌ایم که آغاز عملیات اجرایی این خط باید با دریافت مجوز از شورای اسلامی شهر تهران انجام شود.

وی با بیان اینکه خط ۹ مترو تاکنون مجوز‌های لازم را دریافت نکرده است، ادامه داد: این موضوع برای مدت طولانی در شورای عالی ترافیک مطرح بوده و ایراداتی به آن وارد شده است. به نظر می‌رسد اطلاعات ارائه‌شده کافی نبوده یا برخی اطلاعات مورد نیاز تکمیل نشده است؛ به همین دلیل، درخواست شده اطلاعات لازم تکمیل شود.

چمران خاطرنشان کرد: علاوه بر تکمیل اطلاعات در شورای عالی ترافیک، موضوع باید به شورای اسلامی شهر تهران نیز ارائه شود تا مجوز‌های لازم را دریافت کند. البته پیش‌تر این موضوع به شورا ارسال شده بود، اما به دلیل آماده نبودن طرح جامع ترافیک، امکان بررسی و تصویب آن وجود نداشت. منتظریم طرح جامع ترافیک ارائه شود تا براساس آن درباره خط ۹ نیز تصمیم‌گیری کنیم.

وی با تأکید بر لزوم طی شدن مراحل قانونی این پروژه گفت: آغاز عملیات اجرایی خط ۹ اقدام خوبی است و ما نیز پیگیر اجرای آن هستیم، اما باید میان آغاز عملیات اجرایی و طی شدن مراحل قانونی تفاوت قائل شد. عملیات اجرایی آغاز شده، اما فرآیند قانونی آن هنوز تکمیل نشده است.

رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره زمان تعیین تکلیف رایگان بودن خدمات مترو و اتوبوس‌های تندرو نیز گفت: براساس مصوبه شورا، این موضوع باید طی دو ماه تعیین تکلیف شود و در حال حاضر نمی‌توانیم برخلاف مصوبه موجود عمل کنیم.

وی افزود: در صورت نیاز می‌توان مصوبه جدیدی را در قالب دستور جلسه‌ای جداگانه مطرح و درباره تمدید یا اصلاح آن تصمیم‌گیری کرد، اما در شرایط فعلی باید مطابق مصوبه موجود عمل شود که مهلت تعیین‌شده برای بررسی و تعیین تکلیف این موضوع دو ماه است.