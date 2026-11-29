باشگاه خبرنگاران جوان - سهراب کمری اظهار کرد: برآوردهای کارشناسی نشان می‌دهد ارزش ریالی کالاهای کشف شده از ابتدای سال تا پایان آبان‌، افزون بر از ۱۵۵ میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: فرآیند ارزیابی و بازرسی همه خودروهای باربری حامل کالاهای بازرگانی پیش از خروج از مرز به‌دقت انجام می‌شود.

مدیرکل گمرک ایلام ادامه داد: در صورت رصد هرگونه مورد مشکوک، محموله به‌طور ویژه و در کوتاه‌ترین زمان ممکن زیر ذره‌بین بازرسان قرار می‌گیرد.

کمری گفت: تدابیر بازدارنده برای مسدودسازی مبادی خروجی کالای قاچاق در این کانون تجاری تدوین شده است و دستگاه‌های نظارتی با متخلفان قاطعانه برخورد می‌کنند.

وی اظهار کرد: از آغاز سال جاری تا پایان آبان‌، نزدیک به ۷۵ هزار دستگاه کامیون حامل کالاهای صادراتی از مرز مهران عبور کرده‌اند.

مدیرکل گمرک ایلام یادآور شد: این ترددها در مجموع به ثبت ۷۰۳ میلیون و ۷۸۱ هزار دلار صدور کالا به عراق و سایر کشورهای هدف منجر شده است.

کمری ادامه داد: در این بازه زمانی، حجم کل گذر کالا از مرز مهران به ۶۰ هزار و ۸۰۵ تُن رسید و شمار کامیون‌های حامل کالاهای گذری(ترانزیتی) مقصد عراق نیز دو هزار و ۸۹۰ دستگاه ثبت شد.

مرز بین‌المللی مهران در ۹۵ کیلومتری جنوب باختری ایلام و ۲۳۰ کیلومتری بغداد، به عنوان یکی از مهم‌ترین و نزدیک‌ترین کانون‌های تجاری و بازرگانی کشور با عراق شناخته می‌شود.